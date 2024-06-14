حزب الله تشن هجومها الأكبر على الاحتلال منذ 7 أكتوبر

بوابل من الصواريخ والمسيرات..

قامت حركة "حزب الله" اللبنانية، الخميس، بتنفيذ أكبر هجوم من نوعه على إسرائيل طال 9 مواقع عسكرية، استخدمت فيه الصواريخ والطائرات المسيّرة المحملة بالأسلحة.

وكشفت الحركة، في بيان، أنها أطلقت "وابلاً من صواريخ الكاتيوشا والفلق على 6 مواقع عسكرية إسرائيلية، فيما قالت قناة موالية للحزب إنه تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ دفعة واحدة.

وجاء في بيان حزب الله أنه تم أيضاً إطلاق "عدة أسراب من ‏المسيرات الانقضاضية" على مقر قيادة المنطقة الشمالية ومقر للمخابرات وثكنة عسكرية لإسرائيل.

وقال إعلام لبناني إن هذا أكبر هجوم تشنه حركة "حزب الله" منذ أكتوبر الأول، عندما بدأت تبادل إطلاق النار مع إسرائيل بالتوازي مع حرب غزة.

وأضاف أن الهجوم شمل إطلاق 30 طائرة مسيّرة على الأقل دفعة واحدة، مما يجعله أكبر هجوم لحزب الله بطائرات مسيّرة حتى الآن في الحرب المستمرة منذ 8 أشهر.