الجمعة 14 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بوابل من الصواريخ والمسيرات..

حزب الله تشن هجومها الأكبر على الاحتلال منذ 7 أكتوبر

صواريخ
صواريخ

قامت حركة "حزب الله" اللبنانية، الخميس، بتنفيذ أكبر هجوم من نوعه على إسرائيل طال 9 مواقع عسكرية، استخدمت فيه الصواريخ والطائرات المسيّرة المحملة بالأسلحة.

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وكشفت الحركة، في بيان، أنها أطلقت "وابلاً من صواريخ الكاتيوشا والفلق على 6 مواقع عسكرية إسرائيلية، فيما قالت قناة موالية للحزب إنه تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ دفعة واحدة.

وجاء في بيان حزب الله أنه تم أيضاً إطلاق "عدة أسراب من ‏المسيرات الانقضاضية" على مقر قيادة المنطقة الشمالية ومقر للمخابرات وثكنة عسكرية لإسرائيل.

وقال إعلام لبناني إن هذا أكبر هجوم تشنه حركة "حزب الله" منذ أكتوبر الأول، عندما بدأت تبادل إطلاق النار مع إسرائيل بالتوازي مع حرب غزة.

وأضاف أن الهجوم شمل إطلاق 30 طائرة مسيّرة على الأقل دفعة واحدة، مما يجعله أكبر هجوم لحزب الله بطائرات مسيّرة حتى الآن في الحرب المستمرة منذ 8 أشهر.

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