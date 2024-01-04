شبانة : كولر يكلف الجهاز المعاون بمتابعة لاعبيه الدوليين في أمم فريقيا

كشف الإعلامي عن تكليف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي جهازه المعاون بمتابعة لاعبي الفريق الدولين ببطولة أمم أفريقيا المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة في كوت ديفوار.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كولر قد أكد على جهازه المعاون ضرورة التواصل مع اللاعبين طوال فترة البطولة ومتابعة حالتهم البدنية وطريقة تدريباتهم التي يخوضها قبل وخلال البطولة وعدد دقانق مشاركتهم وتقديم تقرير شامل عن كل لاعب.

وقال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي اجتمع مع الجهاز الاداري بالقلعة الحمراء قبل سفره الى بلاده، وقد تقدم لهم بطلب خوض ٤ مباريات ودية متدرجة.

وأضاف شبانة ان الفريق الأحمر سيعود للتدريبات الثلاثاء المقبل بعد قضاء ١٢ يوم من الراحة.

واستكمل شبانة .. ان طلب مارسيل كولر جاء استعدادا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري بعد تعادله مع الأخير بالقاهرة في اطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.