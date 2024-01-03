بسمة وهبة تعود للشاشة بعد غياب.. فلسطين أدخلتني في حالة يأس (فيديو)

أعربت بسمة وهبة، عن سعادتها بالعودة إلى الشاشة مرة أخرى بعد فترة غياب، موجهة رسالة إلى مشاهديها، قائلة: "كل سنة وأنتم بخير وصحة وسنة سعيدة عليكم، وحشتوني".

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور": "كنت في إجازة منذ فترة، ولم يبعدني عنكم إلا التعب، أحمد الله فترة وعدت بحلوها ومرها".

وتابعت: "لم أكن مريضة، لكني كنت مجهدة، وكان يجب عليّ أن أرتاح بأمر الأطباء، وكانت فترة تأمل، فقد رأيت ما كان غائبا عنه، لأني كنت مشغولة أثناء العمل، ولكن في فترة الراحة نبعد عن الضغط بكل أنواعه، وهو ما جعلني قادرة على النظر إلى الأمور والأشياء بهدوء وارتياح".

محنة

وتابعت: "في الفترة الماضية مررت بمحنة، لكن كانت هناك منحة في الوقت ذاته، وهي فرصة التقاط أنفاسي ومتابعة ما فات من حياتي"، مواصلة: "فكرت في بعض أمور حياتي الشخصية مثل حياة أبنائي، كما فكرت في والدي ووالدتي، أي أنني فكرت في المحيطين بي، وبعد ذلك فكرت في نفسي".

واعتذرت الإعلامية للمشاهدين على صوتها المجهد، موضحةً أنها مصابة بدور برد شديد: "أعتذر عن صوتي، فأنا مصابة بالبرد منذ أسبوعين، هذا الدور صعب جدا يصيب منطقة الصدر ويتسبب في ضيق التنفس".



حالة يأس

ولفتت إلى أنها كانت مصابة بحالة يأس وحزن في الفترة الماضية، موضحةً أن ما فجر هذه الحالة هو الوقت الذي تدهور فيه وضع القضية الفلسطينية ومعاناة شعب غزة.

وأكملت: "الوضع لم ينتهِ، وكنت حزينة بسبب أنني كنت أعلن عن ضحايا جدد من نساء وكبار في السن وأطفال ورضع، والأخبار لم تكن تتغير".

وتابعت: "غبت فترة طويلة، لكن الأخبار لم تتغير أيضا، يرتقي الشهداء ويصاب فلسطينيون ويتم تدمير وتخريب فلسطين وقطاع غزة، وأشعر بأن شعب غزة يفنى، وبالتالي فقد كانت هذه الحالة من الحزن التي أشعر بها سببا في غيابي، كما كنت مصابة بحالة يأس من ارتفاع الأسعار وارتفاع الدولار وغلاء الذهب وانقطاع الكهرباء وشكوى الناس ومرارة ومعاناة المواطن".