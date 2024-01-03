عاجل
سمير فرج يهاجم حسن نصرالله.. لا ينفذ تصريحاته (فيديو) قريباً.. طرح وتجميع سيارات BYD الكهربائية في مصر حمو بيكا يوجه رسالة لـ"أقاربه": مالكم ومال دهب مراتي
الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

منى الشاذلي تكشف أسرار وقوعها بالحب في إيطاليا وقصة التعارف بزوج "لم يطاق"

الإعلامية منى الشاذلي
الإعلامية منى الشاذلي

فتحت الإعلامية منى الشاذلي قلبها وكشفت عن أوراقها الشخصية وأسرارها العائلية خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي ورائد الأعمال الإماراتي أنس بوخش، ببرنامجه “ABtalks” المذاع عبر موقع “يوتيوب”.

وتطرقت الإعلامية منى الشاذلي إلى الحديث عن بداية مشوارها الإعلامي عندما كانت في السنة الأخيرة في كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية، منوهة إلى أنها ذهبت إلى دورة تدريبية تابعة لقناة “ART” بإلحاح من إحدى صديقاتها وكانت تجلس بعيدة عن المتدربين الذين مكثوا فترة طويلة في الدورة، وعندما طرح المدرب بعض الأسئلة العامة على الحضور جاوبت ببراعة متفوقة على المتدربين.

txt

الظهور الأول لملكة جمال الكون وزوجها وليد توفيق مع منى الشاذلي

txt

نجوم مسلسل "على باب العمارة" ضيوف منى الشاذلي.. الليلة

الحب في إيطاليا

وأكملت أن المدرب عرض عليها الانضمام إلى فريق ART وإمضاء عقد قبل انتهاء دراستها والسفر إلى إيطاليا وهو ما تجاوبت معه، مشيرة إلى أنها لما عرضت أمر السفر على عائلتها، وافق والدها لثقتها فيها، بينما عارض شقيقها.

ونوهت إلى أنها خططت لأمرين قبل السفر الأول تجنب المكوث في الغربة لأكثر من سنتين، والآخر تجنب الوقوع في الحب، لأنها على حسب قولها “آتية من أجل العمل ورفع رأس والدي”، لافتة إلى أن الأول تحقق والآخر فشلت فيه.

"مكنتش بطيقه"

وكشفت تفاصيل التعرف على حبيبها الذي صار بعد ذلك زوجها، راوية أنها تعرفت عليه في إيطاليا وكانت البدايات تقليدية لأي قصة حب ممتدة، وهو أن يكون “مش طايقين بعض في الأول، وهي قصص الحب التي تدوم، مكنش بيطيقني ولا أنت بطيقه، ولما كنت بشوفه بقول يا ساتر أنا شفت الشخص ده النهاردة”.

وتابعت: “بعدها تكونت شلة عمل، واضطررنا للحديث من أجل العمل وبعدها كلام ثم كلام حتى صرنا نريد أن نقابل بعضنا البعض”، مردفة: “تزوجته واليوم يمضي على ارتباطنا 25 سنة”.

وزوج الإعلامية منى الشاذلي هو سمير يوسف الرئيسي التنفيذي لشبكة «سي بي سي» الشهيرة، وهو من مؤسسي شركة راديو وتلفزيون العرب، ولطالما كانت قليلة الظهور معه، ولم تتحدث عنه إلا قليلًا، لكنها تعتبره الداعم الأول لها منذ أولى محطات حياتها، وجزء كبير من نجاحها في حياتها المهنية.

مني الشاذلي وزوجها والإعلامي خيري رمضان

 

مواد متعلقة

السوبرانو العالمية فاطمة سعيد في ضيافة منى الشاذلي

منى الشاذلي عن القضية الفلسطينية: مجازر لا يحتملها القلب وكل منصات العالم تحاول إخفاء الحقيقة

بعد تصدرها التريند.. أبرز تصريحات شقيقة سعاد حسني مع منى الشاذلي

الأطباء سحبوا عينة بدون تخدير ..أبرز تصريحات محمد ثروت ونجله في "معكم مني الشاذلي"

محمد ثروت وابنه ضيوف منى الشاذلي.. الليلة

"منى الشاذلي" تكشف الوجه الآخر لـ "محمد شردي" في مجال الزراعة
الجريدة الورقية