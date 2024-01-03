منى الشاذلي تكشف أسرار وقوعها بالحب في إيطاليا وقصة التعارف بزوج "لم يطاق"

فتحت الإعلامية منى الشاذلي قلبها وكشفت عن أوراقها الشخصية وأسرارها العائلية خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي ورائد الأعمال الإماراتي أنس بوخش، ببرنامجه “ABtalks” المذاع عبر موقع “يوتيوب”.

وتطرقت الإعلامية منى الشاذلي إلى الحديث عن بداية مشوارها الإعلامي عندما كانت في السنة الأخيرة في كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية، منوهة إلى أنها ذهبت إلى دورة تدريبية تابعة لقناة “ART” بإلحاح من إحدى صديقاتها وكانت تجلس بعيدة عن المتدربين الذين مكثوا فترة طويلة في الدورة، وعندما طرح المدرب بعض الأسئلة العامة على الحضور جاوبت ببراعة متفوقة على المتدربين.

الحب في إيطاليا

وأكملت أن المدرب عرض عليها الانضمام إلى فريق ART وإمضاء عقد قبل انتهاء دراستها والسفر إلى إيطاليا وهو ما تجاوبت معه، مشيرة إلى أنها لما عرضت أمر السفر على عائلتها، وافق والدها لثقتها فيها، بينما عارض شقيقها.

ونوهت إلى أنها خططت لأمرين قبل السفر الأول تجنب المكوث في الغربة لأكثر من سنتين، والآخر تجنب الوقوع في الحب، لأنها على حسب قولها “آتية من أجل العمل ورفع رأس والدي”، لافتة إلى أن الأول تحقق والآخر فشلت فيه.

"مكنتش بطيقه"

وكشفت تفاصيل التعرف على حبيبها الذي صار بعد ذلك زوجها، راوية أنها تعرفت عليه في إيطاليا وكانت البدايات تقليدية لأي قصة حب ممتدة، وهو أن يكون “مش طايقين بعض في الأول، وهي قصص الحب التي تدوم، مكنش بيطيقني ولا أنت بطيقه، ولما كنت بشوفه بقول يا ساتر أنا شفت الشخص ده النهاردة”.

وتابعت: “بعدها تكونت شلة عمل، واضطررنا للحديث من أجل العمل وبعدها كلام ثم كلام حتى صرنا نريد أن نقابل بعضنا البعض”، مردفة: “تزوجته واليوم يمضي على ارتباطنا 25 سنة”.

وزوج الإعلامية منى الشاذلي هو سمير يوسف الرئيسي التنفيذي لشبكة «سي بي سي» الشهيرة، وهو من مؤسسي شركة راديو وتلفزيون العرب، ولطالما كانت قليلة الظهور معه، ولم تتحدث عنه إلا قليلًا، لكنها تعتبره الداعم الأول لها منذ أولى محطات حياتها، وجزء كبير من نجاحها في حياتها المهنية.