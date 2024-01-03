أبرز أنشطة مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس خلال ديسمبر 2023 (صور)

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، عن أبرز أنشطة المشروع خلال شهر ديسمبر الماضي، والتي تضمنت ما يلي:

فحص كميات كبيرة من تقاوي البطاطس المستوردة والتصديرية، حيث بلغ إجمالي كميات تقاوي البطاطس المستوردة التي تم فحصها خلال الشهر الماضي حوالي 86 ألف و 187 طن، بإجمالي عدد عينات 3721 عينة، فيما بلغ إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير التي تم فحصها حوالي 12 ألف و 590 طن، بإجمالي عدد عينات 433 عينة.

متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، ومراجعة البيانات المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد وإستقبال البيانات، حيث بلغ إجمالي عدد الاستمارات التي تم مراجعة بياناتها 5235 استمارة، منها 1220 استمارة نقل تقاوي بطاطس الكسر المحلي للزراعة، و 951 استمارة زراعات العروة الشتوية " العروة التصديرية"، و 314 استمارة سحب حقلي للعروة الشتوية، و 36 استمارة حصاد للعروة الشتوية، و 672 استمارة تأسيس أراضى جديدة لضمها لملفات المناطق الخالية PFA.

تحميل 50 صورة فضائية خلال الشهر الماضي بما يعادل 263,500 كم مربع لمتابعة التغيرات داخل المناطق الخالية لتعديل خرائط كتاب المناطق الخالية، ليصبح إجمالي عدد الصور الفضائية (805) بإجمالي مساحة (1,191,500 كم مربع) لموسم 2023/2024.

إدخال بيانات زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (19 حوشة, 128 جهاز) ليصبح عدد الأجهزة لزراعات العروة الشتوية (28 حوشة, 860 جهاز) بمساحة 72 ألف فدان، كذلك إدخال بيانات زراعات العروة الصيفية لموسم2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (26 جهاز) بمساحة 2000 فدان.

استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لزراعات العروة الشتوية للموسم الجديد 2023/2024 عن طريق عمل تحليلات: ملوحة التربة لجميع البيفوتات التى سيتم زراعتها خلال الموسم، والكلوروفيل والمحتوى المائي للمجموع الخضري لمعرفة صحة النبات وتأثير ذلك على انتاجية المحصول.

إدخال بيانات السحب الحقلي لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (2469 عينة)، كذلك متابعة الحصاد اليومى لزراعات العروة الشتوية المتخصصه من خلال الصور الفضائية اليومية.

إعداد كتاب ملفات المناطق الخالية لموسم 2023/ 2024، حيث تم الانتهاء من إعداد وارسال ملفات المناطق الخالية الى كل من: مسئول الملف المصرى بالمفوضية الاوروبية، والتمثيل التجارى ببروكسيل، فضلا عن الادارة المركزية للحجر الزراعى المصرى.

مكافحة مرض العفن البني في البطاطس

وبذلك، يواصل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس جهوده المكثفة للحفاظ على سلامة البطاطس المصرية وضمان تصديرها إلى الأسواق العالمية بدون عوائق.