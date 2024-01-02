الزراعة: المتاح من تقاوي البطاطس 135 ألف طن والاحتياجات الفعلية للزراعة 120 ألف طن

أكد أحمد عصام رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى أن الكميات الواردة الفعلية من تقاوى البطاطس حتى تاريخه أكثر من 115 ألف طن ومازالت شحنات أخرى فى طريقها الينا هذا بالإضافة إلى 20 ألف طن ناتج محلى (الجيل الثالث) ليكون إجمالي المتاح الفعلى 135 ألف طن.

التلاعب فى الأسواق

وقال عصام، أن الاحتياجات الفعلية للزراعة بمصر تتراوح ما بين 110 إلى 120 ألف طن من تقاوى البطاطس ورغم أن السوق بهذا الشكل يعتبر منضبطا من حيث الاحتياجات الفعلية للزراعة والمتوفر من التقاوى إلى أنه يلجأ بعض التجار إلى التلاعب فى الأسواق بإعادة البيع والشراء وإطلاق الشائعات الخاصة بانخفاض الكميات المستوردة بغرض تحقيق مكاسب مادية.

وأضاف "عصام" ان الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية كان قد اعلن عن أسعار تقاوى البطاطس لهذا العام لتتراوح بين 49 : 55 ألف جنية للطن وقد قام بتلبية طلبات جميع المتعاقدين معه ، ويقوم بعض المزارعين أو الشركات بإعادة بيعة مرة أخرى مما يؤدى إلى ارتفاع سعر الطن.



وأشار الى ان الطلب على صنف معين يؤدى إلى ارتفاع سعره عن باقى الأصناف الأخرى ولا يأخذ هذا الارتفاع كمقياس لجميع الأصناف ، حيث يفضل كثير من المزارعين أصناف معينه مما يؤدى إلى ارتفاع اسعارها وهذا يحدث كل عام مع هذه الأصناف .