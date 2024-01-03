محافظ الشرقية يُشيد بإنجازات مديرية الزراعة لأحياء مشروع البتلو

للنهوض بالثروة الحيوانية..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مشروع إحياء البتلو من المشاريع القومية التي تساهم في خفض أسعار اللحوم لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار وتلبية الاحتياجات من اللحوم الحمراء وذلك في إطار خطة الدولة للاهتمام بتنمية وزيادة الثروة الحيوانية.

وأضاف محافظ الشرقية، أن الهدف من إحياء مشروع البتلو الوصول لصغار المربين وشباب الخريجين والمرأة المعيلة بمنحهم قروضاً لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية بفائدة مخفضة تصل إلى 5% لإقامه مشروعات حيوانية وخلق فرص عمل حقيقيه وعوده القرية المنتجة وزيادة اللحوم الحمراء.

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن مشروع إحياء البتلو يُساهم في سد الفجوة الغذائية والقضاء على جشع التجار ويخدم صغار المربيين والخريجين والمرأة الريفية والشركات من خلال منح قروض بنسبة فائدة 5 % متناقصة بواقع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه لشراء الرأس الواحدة وخمسة آلاف جنيه تغذية ، مشيرًا إلى أنه يتم معاينة الطلبات من خلال لجنة ثلاثية من البنك الزراعي المصري – الطب البيطري – مديرية الزراعة بمراكز وقرى المحافظة طبقا للاشتراطات التي وضعتها وزارة الزراعة

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن العجلات المحسنة التي تأتي من الخارج دورتها تسمينياً 6 أشهر بفائدة 2.5% ويتم التمويل من البنك الزراعي بشروط ميسرة عائد 5% سنوياً بحد أقصى 50 رأساً مع امكانية التأمين على الرؤوس بنسبة مخفضة لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بشرط توافر رخصة تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط لمزارع المستفيدين لأكثر من عشرة رؤوس.

أضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه منذ بدء المشروع تم توفير 86088 رأس ماشية لعدد 2064 عميل وبتكلفة مالية بلغت 12 مليون و763 ألف جنية وذلك بنسبة فائدة 5 % وبتمويل مالي وفقا للبروتوكولات بين وزارة الزراعة والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، لتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لصغار المزارعين والمربين في مجال تربية الماشية , لافتاً الى أن مراكز تجميع الالبان بنطاق المحافظة بلغت 119 مركز لتجميع وتصنيع الالبان حيث بلغ عدد الطلبات التي صدر لها ترخيص تشغيل 17 مركز تجميع وبلغ عدد المراكز التي صدر لها ترخيص تشغيل مطور 14 مركز تجميع بالإضافة الي 4 مراكز تجميع اخري جاري تطويرهم.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلى، مشيداً بدور مديرية الطب البيطري و إداراتها المختلفة فى توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية للماشية و التصدى للأمراض المعدية ذلك من خلال الإستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية وتنظيم القوافل الطبية البيطرية المجانية بالقرى أكثر إحتياجاً للنهوض بالثروة الحيوانية و حفاظاً عليها.

ومن جانبه إستعرض اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، تقريراً عن مجهودات المديرية خلال الفترة من يناير ٢٠٢٣ حتى ديسمبر ٢٠٢٣ و تمت الإشارة إلى الآتى :

·إجراء إختبار لمرض البروسيلا بإجمالى عدد ( ٣١٥٦٨ ) رأس ماشية .

· بلغ إجمالي التحصين بلقاح ريف (١) عدد (٨٠٣٠) رأس أغنام وماعز والتحصين بلقاح العترة (١٩) عدد (٦٨٥٨) رأس أبقار و جاموس بدائرة محافظة الشرقية .

· إجمالي الحيوانات المختبرة لمرض الدرن عدد (٢٦٣٦٩) رأس أبقار و جاموس.

· بلغ إجمالي الندوات الإرشادية من (وقاية - رعاية - أمراض مشتركة - رعاية تناسلية - مجازر - تأمين على الماشية - ندوات مشتركة ) عدد (٤٧٢١) ندوة.

· بلغ إجمالي إنجازات الابيدميولوجي ١٣٤٦ قرية ، ١٣٩٨٢ منزل ، ٧٦ زيارة للأسواق.

· تم الإنتهاء من الترصد الوبائي النشط لمرض إنفلونزا الطيور بمشاركة أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية و تم تحرير إستبيانات AUM( إستخدام مضادات الميكروبات ) للوحدات البيطرية بمراكز المحافظة، و الإشتراك مع لجان الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى مأموريات الـ AMR (مقاومة مضادات الميكروبات ).

· بلغ إجمالي عدد ترقيم وتسجيل الماشية (٦٦٢٥٦) رأس ماشية .

· إجمالي الشكاوي التى تم الرد عليها من خلال مكتب خدمة المواطنين بالمديرية عدد (٥٥١) شكوى

· بلغ إجمالي أعداد المذبوحات من (أبقار- جاموس - عجول -ضأن - ماعز -جمال - بتلو) (٣٧٧١٨) رأس ماشية وإجمالى مذبوحات الدواجن عدد(١١٩٨١٨١٤) طائر.

· إجمالي كميات اللحوم و الدواجن الموردة إلى الجهات الحكومية من لحوم مجمدة (٩٠٤٨١) و دواجن مجمدة (٢٢٤١٤٠) و لحوم طازجة (٢٦٧٤).

· إجمالي تم تلقيحه إصطناعيا عدد (١٨٧٤٥) رأس ماشية.

· إجمالي عدد العينات التى تم سحبها من مصانع المخلفات (٤٩) عينة بروتين حيواني و استخراج رخص و تدريب سلخ الجلود و اختبار السلاخين (عدد (٢) إختبار سلاخين و ١٦ تجديد رخصة و (٣) رخصة تاجر جلود

· إجمالي ما تم تحصين عدد (١١٤٩٢٧) رأس ماشية.