القومية لمياه الشرب بالبحر الأحمر تكشف مصير المشروعات الجارية

ردت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على ما نشر بجريدة الوفد بتاريخ الأحد 17 - 12 - 2023 تحت عنوان "إحلال وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية بمحطات مياه سفاجا" محافظة البحر الأحمر.

وأكدت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر هي الجهة المنوطة بجميع أعمال الإحلال والتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب وتحسين كميات مياه الشرب المنتجة، حيث تم الاستلام النهائي للمشروعات المذكورة .

أما بخصوص مشروع الصرف الصحي بمدينة القصير، تم التسليم الابتدائي لمحطة رفع صرف صحي لمشروع الإسكان القومي بتاريخ 18-6-2023.

- تم التسليم الابتدائي لمحطة رفع صرف صحي الفرعية وخط الطرد وشبكة إنحدار بإجمالي طول 52 كم.ط بتاريخ 29-12-2023.

- تم التسليم الابتدائي للشريحة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحي الثنائية بتاريخ 18-6-2023.

-جاري تسليم محطة الرفع الرئيسية وشبكاتها بإجمالي وطل 33 كم . ط.