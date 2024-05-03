عاجل
عاجل.. المقاومة العراقية تتبنى هجومًا على موقع حيوي إسرائيلي في البحر الميت جمال علام يفجر مفاجأة بشأن موقف حازم إمام من تولى حسام حسن قيادة المنتخب
الجمعة 03 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إبراهيم سعيد ينتقد أداء عبد الله السعيد ويؤكد"نسي الكوره "

السعيد
السعيد

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج +90،  أن عبد الله السعيد حتى الآن مستواه بعيد تمامًا مع نادي الزمالك منذ انتقاله للفريق خلال فترة الانتقالات الماضية.

وقال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج بلس 90 :" عبد الله السعيد بعيد تمامًا عن كرة القدم ، وللأسف ناسي الكورة مع نادي الزمالك، وتشعر أنه لم ينسجم مع الفريق".

وأضاف:" عبد الله السعيد بعيد  عن المستوى اللي كلنا نعرفه عنه والأزمة فين محدش عارف، ولو حد شايف أن عبد الله السعيد الصفقة الأفضل في الزمالك يبقى مش حقيقي، لأن عبد الله السعيد كأنه مش موجود في الزمالك".

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استطاع الفوز على البنك الأهلي بهدف دون رد سجله أحمد سيد "زيزو".

الجريدة الورقية