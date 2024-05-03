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عاجل.. المقاومة العراقية تتبنى هجومًا على موقع حيوي إسرائيلي في البحر الميت
الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. المقاومة العراقية تتبنى هجومًا على موقع حيوي إسرائيلي في البحر الميت

بوابة الوفد الإلكترونية

تبنت المقاومة الإسلامية في العراق، هجوما نفذه مجاهدو المقاومة، على هدفاً حيوياً في البحر الميت صباح اليوم الجمعة

هدفاً حيوياً في البحر الميت

وقالت المقاومة العراقية في بيان لها قبل قليل: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميـــــة في العـــراق هدفاً حيوياً في البحر الميت صباح اليوم الجمعة الموافق 3 / 5 / 2024، بالأسلحة المناسبة ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

هدفاً حيوياً في بئر السبع

كما اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أن مجاهدو المقاومة قصفوا هدفاً حيوياً في بئر السبع بأراضينا المحتلة اليوم الخميس .

ونشرت  المقاومة العراقية في بيان : استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميـــــة في العـــراق  هدفاً حيوياً في بئر السبع بأراضينا المحتلة ظهر اليوم الخميس الموافق 2 / 5 / 2024، بصواريخ الأرقب “ كروز مطور ” ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

نشرت صفحة الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في العراق، مشاهد من إطلاق صواريخ من نوع الأرقب " كروز مطور " باتجاه أهداف حيوية في أراضينا المحتلة في منطقتي بئر السبع و تل أبيب بتأريخ 2 / 5 / 202 .

 

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