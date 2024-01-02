وزير النقل: مارينا الجلالة أفضل مراين البحر الأحمر وتم عملها على أحدث نظام في العالم

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن مارينا الجلالة لا تحتاج إلى رفع كفاءة لأنها مدينة جديدة تم عملها على أحدث نظام في العالم من حيث العمق والمساحات والخدمات وانها تحتاج فقط صيانة، وأنها افضل المراين في البحر الأحمر.

وأضاف الوزير خلال كلمته في مؤتمر وزارة النقل، لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وسبل تدعيم إنشاء المراين المحلية والدولية اليوم في مصر الوزارة بالعاصمة الإدارية أنه لو المشغل يحتاج يضيف بعض الخدمات أو المباني فلا مانع من ذلك وان المارينا يوجد بها فندقين ومدينة العاب مجموعة من المحلات والمطاعم والبنوك ومنتج سياحي.

ووجه الوزير الدعوة إلى جميع المستثمرين المهتمين في سياحة اليخوت بالمشاركة والعمل في مارينا الجلالة.