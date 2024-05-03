جمال علام يفجر مفاجأة بشأن موقف حازم إمام من تولى حسام حسن قيادة المنتخب

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الثنائي حازم إمام ومحمد بركات عضوا مجلس الإدارة لهما دور كبير في مجلس إدارة الاتحاد، وفي اتخاذ القرارات الفنية.

وقال جمال علام في حواره لـ برنامج "الهداف" مع الإعلامي أحمد عبد الباسط على قناة cbc إن هناك حرص كبير من حازم إمام ومحمد بركات على حضور كل اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأضاف: "حازم إمام يدعم حسام حسن المدير الفني للمنتخب بكل قوة، وكان حريصا على التواجد معه باستمرار في المعسكر الماضي للمنتخب".

ونفى علام وجود أية خلافات بينه وبين علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، مؤكدا أنه لم يتم إجراء أي تغيير في تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات.

وأشار علام إلى أن اختلف مع علاء نبيل في تصريحه بشأن ترحيل لاعبين مصريين من الإمارات بسبب تزوير أعمارهم، مؤكدا الاتحاد الإماراتي لك يفعل ذلك والموضوع فُهم بشكل خاطئ.