5 تقنيات أساسية للسيارات الكهربائية تظهر لأول مرة مع سيارة Xiaomi SU7

عقدت شركة Xiaomi حدث إطلاق تكنولوجيا السيارات الكهربائية وكشفت رسميًا عن أول سيارة كهربائية على الإطلاق. أثناء الإطلاق، أعلنت شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية عن التقنيات الخمس الأساسية للسيارة الكهربائية – المحرك الإلكتروني، والبطارية، وXiaomi Die-Casting، وXiaomi Pilot Autonomous Driving، وSmart Cabin.

تم إطلاق المنتج الأول لشركة Xiaomi EV، وهو Xiaomi SU7 المرتقب، "مسبقًا"، مع ظهور تصميمه وأدائه ونطاقه وسلامته وتفاصيل أخرى لأول مرة على مستوى العالم. تم تصنيف Xiaomi SU7 على أنها "سيارة سيدان كاملة الحجم وعالية الأداء وتكنولوجية صديقة للبيئة"، وتهدف إلى دفع حدود الأداء والنظام البيئي والفضاء الذكي المحمول. فيما يلي تقنيات EV الأساسية الخمسة من Xiaomi والتي من المقرر أن تظهر لأول مرة مع أول سيارة للشركة على الإطلاق.

تتجه السيارات الكهربائية الذكية نحو تكامل صناعة السيارات مع الإلكترونيات الاستهلاكية والأنظمة البيئية الذكية. يعد دمج التقنيات المتكاملة خطوة ضرورية لتطور الصناعة. صرح Lei Jun أنه من خلال دمج التصنيع الصناعي والبرمجيات الذكية والذكاء الاصطناعي، ستعيد Xiaomi EV تعريف صناعة السيارات بالكامل، مما يمثل قفزة كبيرة في مشهدها التكنولوجي.

تلتزم شركة Xiaomi EV باتباع نهج تصاعدي، بدءًا من تطوير التقنيات الأساسية الأساسية والأبحاث المستقلة المتعمقة في قطاعات التكنولوجيا الرئيسية. استثمرت شركة Xiaomi EV أكثر من 10 مليار يوان صيني في مرحلة البحث والتطوير الأولية.

يضم فريق البحث والتطوير أكثر من 3400 مهندس وأكثر من ألف خبير تقني في المجالات الحيوية في كل من الصين والخارج. كشف هذا المؤتمر عن اختراقات في تطوير التقنيات الأساسية الخمس لـ Xiaomi EV. في القطاعات الرئيسة مثل E-Motor، والبطارية، وXiaomi Die-Casting، وXiaomi Pilot Autonomous Driving، وSmart Cabin، أصبحت العديد من تقنيات Xiaomi EV ذاتية التطوير هي الأولى من نوعها عالميًا أو محليًا.

المحرك الإلكتروني

في المؤتمر، عرضت شركة Xiaomi محركاتها الإلكترونية التي تم تطويرها وتصنيعها بشكل مستقل، HyperEngine V6/V6s، وHyperEngine V8s. المحركات الكهربائية الثلاثة، التي تستخدم تقنيات مبتكرة مثل تقنية تبريد الزيت الكامل ثنائية الاتجاه، وتصميم دائرة الزيت على شكل حرف S، وتصميم صفائح الفولاذ السيليكونية المتدرجة، تنافس أداء المحركات الكبيرة التقليدية V8 وV6 من عصر محركات الاحتراق الداخلي، مما يدفع حدود أداء الصناعة إلى آفاق جديدة.

ومن الجدير بالذكر أن محركات HyperEngine V8، التي تبلغ سرعتها القصوى 27200 دورة في الدقيقة، وخرج 425 كيلووات، وعزم الدوران الأقصى 635 نيوتن متر، تسجل رقمًا قياسيًا عالميًا للمحركات الإلكترونية. لتمكين معيار الصناعة الذي يتجاوز 27200 دورة في الدقيقة، تستخدم محركات HyperEngine V8s أول لوح فولاذي من السيليكون فائق القوة في الصناعة مع قوة شد تبلغ 960 ميجا باسكال، وتتميز بقوة تفوق عروض الصناعة السائدة بأكثر من مرتين.

بالنسبة لتصميم التبريد، تعتمد محركات HyperEngine V8s تقنية تبريد الزيت الكامل ثنائية الاتجاه وتصميم دائرة الزيت على شكل حرف S. بالنسبة للجزء الثابت، يتم استخدام دائرة زيت مزدوجة الدورة، مما يزيد من مساحة تبديد الحرارة بنسبة 100% ويحقق تأثير تبريد يصل إلى 20 درجة مئوية. وفي الوقت نفسه، يستخدم قسم الدوار دائرة زيتية على شكل حرف S حاصلة على براءة اختراع، مما يزيد من مساحة تبديد الحرارة بنسبة 50% ويحقق تأثير تبريد يصل إلى 30 درجة مئوية. بالإضافة إلى ذلك، تتميز الصفائح الفولاذية المصنوعة من السيليكون الصلب بتصميم متدرج "يشبه الخطوة"، مما يزيد من مساحة تبديد الحرارة الفعالة بنسبة إضافية قدرها 7%.

HyperEngine V8s قيد التطوير ومن المقرر أن يتم إنتاجه وتنفيذه بكميات كبيرة في Xiaomi EVs في عام 2025.

تتميز محركات HyperEngine V6/V6s E التي طورتها شركة Xiaomi ذاتيًا بسرعة دوران رائدة في الصناعة تبلغ 21000 دورة في الدقيقة، متجاوزة أقوى محرك كهربائي يتم إنتاجه بكميات كبيرة على مستوى العالم. من بينها، يتمتع محرك HyperEngine V6 الفائق بقوة قصوى تبلغ 299 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 400 نيوتن متر، بينما يحقق محرك HyperEngine V6s الفائق قوة قصوى تبلغ 374 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 500 نيوتن متر.

بطارية

قامت شركة Xiaomi أيضًا بتطوير تقنية البطارية المتكاملة CTB ذاتيًا من خلال تقنية الخلايا المقلوبة المبتكرة، والطبقة البينية المرنة متعددة الوظائف، ونظام الأسلاك البسيط؛ ويتميز بكفاءة تكامل البطارية بنسبة 77.8%، وهي أعلى نسبة من بطاريات CTB في جميع أنحاء العالم، وتحسين الأداء الإجمالي بنسبة 24.4%، وانخفاض الارتفاع بمقدار 17 ملم، مع سعة بطارية قصوى تصل إلى 150 كيلووات في الساعة ونطاق إعادة شحن CLTC نظري يتجاوز 1200 كم.

لضمان أداء مستقر أثناء السفر لمسافات طويلة، تستخدم Xiaomi معايير تصميم السلامة الرائدة في الصناعة. يقوم صمام تخفيف الضغط المتجه للأسفل بإطلاق الطاقة بسرعة في المواقف القصوى، مما يزيد من سلامة مقصورة الركاب. يتضمن نظام الحماية المادية القوي المكون من 14 طبقة ثلاث طبقات من الدعم العلوي، وثلاث طبقات من الحماية الجانبية، وثماني طبقات من الحماية السفلية.

فيما يتعلق بتبديد الحرارة، يقوم حل تبريد الماء ثنائي الجانب بتنفيذ لوحات تبديد الحرارة على كلا الجانبين الطويلين لخلايا البطارية، مما يحقق مساحة تبريد تبلغ 7.8 م²—أربعة أضعاف متوسط الصناعة.

وتتميز جوانب خلايا البطارية بوجود 165 قطعة من مادة الإيروجيل العازلة، القادرة على مقاومة درجات حرارة تصل إلى 1000 درجة مئوية.

تم تجهيز Xiaomi EV بنظام إدارة البطارية (BMS) الذي تم تطويره ذاتيًا مع ASIL-D، وهو أعلى مستوى أمان وظيفي. يشتمل نظام إدارة المباني (BMS) على ثلاث أجهزة مراقبة وأجهزة إنذار مستقلة للهروب الحراري، بالإضافة إلى نظام إنذار مبكر على مدار الساعة. تتميز كل بطارية من بطاريات Xiaomi بموثوقية رائدة في الصناعة وتخضع لأكثر اختبارات سلامة البطارية صرامة، بما في ذلك أكثر من 1050 عملية تحقق من السلامة و96 مرة من مدة اختبار المتانة القياسية الدولية.





كشفت شركة Xiaomi النقاب عن مجموعة Xiaomi Die-Casting T9100 التي طورتها ذاتيًا ومواد السبائك المصبوبة الخاصة، Xiaomi Titans Metal، مما يجعلها صانع السيارات المحلي الوحيد الذي يقوم في نفس الوقت بالبحث الذاتي في كل من قوالب الصب والمواد الكبيرة.

يغطي Xiaomi Die-Casting T9100 مساحة 840 مترًا مربعًا، بوزن إجمالي 1050 طن وقوة قفل تصل إلى 9100 طن. قامت شركة Xiaomi بتطوير نظام الحكم على جودة النموذج الأساسي الذي يمكنه إكمال عمليات فحص القطع الفردية في غضون ثانيتين، مما يوفر كفاءة أعلى بعشر مرات من الفحص اليدوي. يتيح تطبيق هذه المجموعة إنجازًا رائعًا لشركة Xiaomi EV، حيث يدمج الجزء السفلي الخلفي 72 مكونًا في مكون واحد، مما يقلل من المفاصل الملحومة بمقدار 840، ويقلل الوزن الإجمالي للسيارة بنسبة 17%، ويقلل بشكل كبير من ساعات الإنتاج بنسبة 45%.

في مجال البحث والتطوير في مجال المواد، قامت شركة Xiaomi بتطوير Xiaomi Titans Metal، وهي مادة مصبوبة عالية القوة والمرونة والمعالجة بالحرارة. يختار "نظام محاكاة الأداء متعدد المواد" الذي طورته شركة Xiaomi التركيبة المثالية للسبائك من بين 10.16 مليون احتمال، مما يضمن مزيجًا مثاليًا من القوة والمرونة والثبات.

في حين تركز الصناعة على حمولة ضغط التثبيت المصبوب، فإن شركة Xiaomi تتبع بثبات مسارًا كاملاً للبحث الذاتي. من مجموعات المواد والمعدات إلى المسبوكات النهائية. أكملت شركة Xiaomi تقريبًا جميع جوانب السلسلة الصناعية الكبيرة لقوالب الصب.

Xiaomi الطيار القيادة الذاتية

وفي مجال تكنولوجيا البرمجيات الذكية، أظهرت شركة Xiaomi ميزتها الفريدة كشركة رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا، حيث تقود تكامل صناعات السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية مع النظم البيئية الذكية. فيما يتعلق بالقيادة الذاتية، كانت شركة Xiaomi رائدة في ثلاث تقنيات رئيسية: تقنية Adaptive BEV، والنموذج الأساسي لرسم خرائط الطريق، وتقنية شبكة الإشغال فائقة الدقة.

تعد تقنية Adaptive BEV بمثابة ابتكار رائد في الصناعة يستخدم خوارزميات إدراك مختلفة بناءً على السيناريوهات. تحتوي شبكة الإدراك على حد أدنى من التفاصيل يبلغ 5 سم والحد الأقصى 20 سم، مع نطاق التعرف الذي يمتد من 5 سم إلى 250 مترًا. تضمن هذه التقنية رؤية أوسع في السيناريوهات الحضرية، ورؤية موسعة في السيناريوهات عالية السرعة، والمزيد من الدقة في سيناريوهات ركن السيارات.



يُحدث النموذج التأسيسي لرسم خرائط الطريق ثورة في الأساليب التقليدية لإدراك ظروف الطريق. لا يتعرف هذا النموذج عليها في الوقت الفعلي ويتحول بذكاء إلى مسار قيادة أكثر منطقية فحسب، بل يمكنه أيضًا التنقل بسلاسة في التقاطعات المعقدة دون الاعتماد على خرائط عالية الوضوح بفضل التعلم من سيناريوهات التقاطعات المعقدة وعادات السائقين ذوي الخبرة.



فيما يتعلق بالتعرف على العوائق، تحقق تقنية شبكة الإشغال فائقة الدقة من Xiaomi فئات غير محدودة من التعرف على العوائق غير المنتظمة. بالمقارنة مع الشبكات التقليدية التي تفسر العوائق على أنها كتل، تحاكي خوارزمية المتجهات المبتكرة من Xiaomi جميع الكائنات المرئية كأسطح منحنية مستمرة. يؤدي هذا إلى تحسين دقة التعرف إلى ما يصل إلى 0.1 متر. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة تقليل الضوضاء بنقرة واحدة التي طورتها شركة Xiaomi ذاتيًا على التخلص من تأثير المطر والثلج على التعرف، مما يقلل بشكل كبير من احتمالية التعرف الخاطئ.

بالإضافة إلى النموذج الأساسي لرسم خرائط الطريق، طورت شركة Xiaomi أيضًا بشكل مستقل أول نموذج في العالم جاهز للإنتاج "نموذج الذكاء الاصطناعي للاستشعار الشامل واتخاذ القرار" لمواقف السيارات الآلية. يسمح هذا النموذج بالمراقبة في الوقت الفعلي والتعديل الديناميكي عند ركن السيارة في سيناريوهات صعبة، مثل مرافق ركن السيارات التي تتضمن مصاعد.

على صعيد الأجهزة، تم تجهيز النظام بأحدث التكوينات، بما في ذلك شريحتي NVIDIA Orin عالية الأداء مع قوة حوسبة مجمعة تبلغ 508TOPS. تشتمل أجهزة الإدراك على جهاز LiDAR واحد، و11 كاميرا عالية الوضوح، وثلاثة رادارات بموجات مليمترية، واثني عشر رادارًا بالموجات فوق الصوتية في طراز Xiaomi SU7 Max. من خلال تكوينات عالية المستوى وأبحاث داخلية متكاملة، من المقرر أن ينضم نظام القيادة الذاتية الذكي من Xiaomi إلى قمة الصناعة بحلول عام 2024.

المقصورة الذكية

تتبنى المقصورة الذكية Xiaomi EV بنية تفاعلية "تتمحور حول الإنسان" وتتميز بوحدة تحكم مركزية مقاس 16.1 بوصة بدقة 3K، وشاشة عرض أمامية HUD مقاس 56 بوصة، ولوحة عدادات دوارة مقاس 7.1 بوصة، وحاملي تمديد في ظهر المقعد يسمحان تركيب جهازين لوحيين. وهو مزود بشريحة Snapdragon 8295 داخل السيارة مع قوة حوسبة AI تصل إلى 30 TOPS، مما يتيح تجربة تفاعلية مطلقة من خلال ربط خمس شاشات مختلفة.

تشبه التجربة التفاعلية لـ Xiaomi Smart Cabin الأجهزة اللوحية، مما يسمح للمستخدمين بالتكيف بسرعة دون الحاجة إلى منحنى التعلم. يعمل النظام بسلاسة استثنائية، حيث يتم تشغيل نظام تشغيل السيارة خلال 1.49 ثانية بعد فتح الباب. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر اتصالاً سلسًا عبر الأجهزة بين الهواتف الذكية والمركبة الكهربائية. على سبيل المثال، عند إحضار الهاتف إلى المقصورة، تعرض وحدة التحكم تلقائيًا رمزًا، مما يتيح سهولة الوصول إلى واجهة الهاتف بلمسة واحدة.

يدمج نظام التشغيل داخل السيارة التطبيقات السائدة بسلاسة، بما في ذلك النظام البيئي لتطبيقات الأجهزة اللوحية من Xiaomi بالكامل، مع التكيف التدريجي مع أكثر من 5000 تطبيق. يمكن تثبيت تطبيقات الهاتف الذكي بسهولة على وحدة تحكم السيارة، وتحويلها على الفور إلى تطبيقات داخل السيارة. فيما يتعلق بتكامل الأجهزة، يدعم Xiaomi SU7 أكثر من 1000 جهاز منزلي ذكي من Xiaomi لتحقيق التكامل بسهولة مع السيارة، مما يتيح الاكتشاف التلقائي والوصول بدون كلمة مرور والقدرة على إعداد سيناريوهات التشغيل الآلي، مما يخلق نظامًا بيئيًا قويًا لـ CarIoT. يحتوي الجزء الداخلي للسيارة أيضًا على وصلات توسعة مخصصة، تدعم وظيفة التوصيل والتشغيل لمجموعة واسعة من الأجهزة. لتلبية احتياجات المستخدمين، تدعم Xiaomi EV بشكل كامل CarPlay، وتركيب أجهزة iPad وملحقات iPad، والتطبيقات على حامل الامتداد الخلفي.