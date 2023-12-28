هل تتفوق سيارة شاومي SU7 EV على بورش وتسلا

تحاول الآن شركة Xiaomi، العلامة التجارية الصينية التي كانت مرادفة للهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة، تحقيق نجاح أكبر من خلال أول سيارة كهربائية لها على الإطلاق. تم الكشف عن سيارة Xiaomi SU7 - التي تُلفظ "soo-chee" باللغة الصينية - في حدث في بكين في وقت سابق من اليوم - وهي سيارة سيدان تعتمد على بنية Modena Architecture الخاصة بالشركة مع محركات كهربائية HyperEngine تصل إلى 21000 دورة في الدقيقة، بالإضافة إلى هيكل مختوم بموتها. آلات الصب بقوة تثبيت تبلغ 9100 طن - متفوقة على ما يبدو على آلات تسلا. سيأتي الخط بنكهتين: محرك مزدوج الدفع الرباعي SU7 Max، وSU7 محرك خلفي واحد.

سوف يستغرق الأمر بضعة أشهر أخرى قبل أن تعلن شركة Xiaomi عن الأسعار، لكنها تدعي بالفعل أن SU7 Max يصل مداه إلى 800 كيلومتر (497 ميلًا؛ وفقًا لدورة اختبار المركبات الخفيفة في الصين والمعروفة أيضًا باسم CLTC)، بالإضافة إلى تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 2.78 ثانية فقط، وكلاهما يتفوق على ما يبدو على موديل S من تيسلا وتايكان توربو من بورش. ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى منصة الجهد العالي السخية التي تبلغ 101 كيلووات في الساعة 800 فولت من شركة CATL لصناعة البطاريات، والتي توفر نطاقًا يصل إلى 220 كيلومترًا مع شحن لمدة 5 دقائق فقط، أو 390 كيلومترًا في 10 دقائق، أو 510 كيلومترًا في 15 دقيقة. ومع ذلك، فإن الطراز الأساسي يدعم فقط الشحن بقوة 400 فولت لبطاريته الأصغر بقدرة 73.6 كيلووات في الساعة، والتي يصل مداها إلى 668 كيلومترًا أو 415 ميلًا.



استأجرت شركة Xiaomi مواهبًا من صناعة السيارات لتحقيق هذا المشروع. وعلى وجه الخصوص، ادعى الرئيس التنفيذي Lei Jun أن Tianyuan Li، الذي كان يعمل سابقًا في سلسلة BMW iX ومفاهيم iVision، عرض نفسه على فريق تصميم السيارات في Xiaomi. وانضم إلى لي أيضًا جيمس تشيو، الذي عمل سابقًا في تصميم Vision EQXX من مرسيدس-بنز. قاموا فيما بعد بتجنيد كريس بانجل، وهو من قدامى المحاربين في شركة BMW، ليكون مستشار التصميم الخاص بهم.

يبلغ حجم SU7 نفس حجم سلسلة BMW 5، حيث يبلغ طولها 1440 ملم وعرضها 1963 ملم وطولها 4997 ملم. يمكنك الحصول على ثلاثة خيارات للألوان: التوقيع "الأزرق المائي" أو الرمادي أو الأخضر الزيتوني. في هذا الحدث، سلط لي الضوء على المساحة الواسعة للأرجل بالإضافة إلى مساحات صندوق الأمتعة – 517 لترًا في الخلف و105 لترًا في الأمام.

في حفل الإطلاق، سلط لي الضوء على تفاصيل مثل المصابيح الأمامية "قطرة الماء"، والتي يشبه كل منها الحرف الصيني لكلمة "أرز" (وهو "mi" في "Xiaomi")، بالإضافة إلى ضوء الفرامل الخلفي الهالة الذي يتكون من من 360 المصابيح. وأشار المدير التنفيذي أيضًا إلى أن فريقه اختار مقابض الأبواب نصف المخفية، لأنه من الواضح أن المقابض الأكثر انسيابية يصعب استخدامها في الطقس البارد.



تمامًا كما أعلنت شركة Xiaomi سابقًا، يوفر هاتف SU7 نظام ترفيه HyperOS داخل السيارة، والذي يتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 8295 من Qualcomm ويستغرق 1.49 ثانية فقط للتشغيل. يمكنك الوصول إلى الوسائط الخاصة بك أو ضبط مقاعدك أو حتى التحكم في أجهزة Xiaomi الخاصة بك عبر الشاشة المركزية مقاس 16.1 بوصة بدقة 3K، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر اللوحية Xiaomi Pad الاختيارية التي يمكن تركيبها على منافذ مغناطيسية (ما يصل إلى 22.5 واط) خلف الرأسين الأماميين تقع. تسمح واجهة المستخدم الموجودة على الشاشة المركزية بما يصل إلى ثلاث نوافذ مقسمة للقيام بمهام متعددة، ويمكنك حتى عرض شاشة هاتف Xiaomi عليها للحصول على تجربة سلسة. أما بالنسبة للترفيه بالموسيقى والفيديو، فسيتم استكماله بـ 23 مكبر صوت داخلي من نوع Dolby Atmos.

ذكر Lei أيضًا فتح النظام البيئي Xiaomi CarIOT لأطراف ثالثة، ومن الأمثلة على ذلك مقعد السيارة الذكي الذي يمكن أن يذكرك إذا لم يتم ربط حزام الأمان الخاص به. وأضاف المدير التنفيذي أنه حتى مستخدمي iPhone يمكنهم الاستفادة من بعض ميزات سيارة Xiaomi، مع دعم اتصال CarPlay وAirPlay اللاسلكي، بالإضافة إلى تثبيت iPad للركاب الخلفيين.

مثل فولكس فاجن، تعرف شركة Xiaomi بالفعل أن أصحاب السيارات ما زالوا يفضلون الحصول على بعض الأزرار المادية، لذلك احتفظت بعدد قليل منها للتحكم في المناخ، بالإضافة إلى زرين إضافيين - أحدهما لتبديل المفسد (قال لي إن هذا إلى حد كبير للتباهي). وواحدة لضبط ارتفاع الجسم (لتجنب خدش الجزء السفلي، إذا لزم الأمر). يمكنك أيضًا الحصول على صف اختياري من الأزرار المثبتة أسفل الشاشة المركزية.

ستتمتع SU7 بقدرات القيادة الذاتية أيضًا، وذلك بفضل منصة Xiaomi Pilot التي تدعم ما يصل إلى معالجين NVIDIA Drive Orin (الطراز الأساسي يحتوي على معالج واحد فقط) ومجموعة من أجهزة الاستشعار. يتضمن ذلك جهاز Lidar مثبتًا في الأعلى، مع نطاق بصري يصل إلى 200 متر ودقة بكسل تصل إلى 0.1 متر - ويعني هذا الأخير اكتشافًا أفضل للعوائق الأرق والأصغر. في سلسلة من عروض الفيديو التوضيحية، أظهرت Xiaomi كيف يمكن لـ SU7 التنقل عبر شارع حي مزدحم به عوائق مختلطة، بالإضافة إلى أداء خدمة صف السيارات بمفردها، وحتى ركن السيارات نفسها في موقف سيارات آلي بمساحات ضيقة. كونها شركة مقرها بكين، تدعي شركة Xiaomi أن مستشعرات SU7 يمكنها التعامل مع المناخات الثلجية والممطرة أيضًا.

وأضاف لي أن شركته تهدف إلى إكمال اختبارات القيادة الذاتية في 100 مدينة في جميع أنحاء الصين بحلول نهاية عام 2024، على الرغم من أنه من غير الواضح متى ستفتح السلطات المحلية القيادة الذاتية على مستوى البلاد.

بالإضافة إلى تحديثات البرامج المستقبلية، قامت شركة Xiaomi أيضًا بالتشويق لسيارتها HyperEngine V8s القادمة مع سرعة قياسية تبلغ 27200 دورة في الدقيقة، وكلها موضوعة داخل هيكل فولاذي أقوى من السيليكون لإبقاء المحرك تحت السيطرة. يبدو أن هذا جاهز بالفعل للإنتاج الضخم، مع خطط لتجهيزه في السيارات بحلول عام 2025. ثم قامت الشركة بإثارة المزيد من تقنية المحرك الكهربائي من الجيل التالي المعتمد على ألياف الكربون، والذي سيكون قادرًا على ما يبدو على سرعة مذهلة تصل إلى 35000 دورة في الدقيقة، ولكن وهذا لن يكون جاهزًا في أي وقت قريب، على ما يبدو.

لم تعلن شركة Xiaomi بعد عن أسعار خط SU7، على الرغم من أن Lei ألمح بالفعل إلى أنها ستكون باهظة الثمن - وهو أمر شخصي بالطبع. سنكتشف ذلك في غضون بضعة أشهر، ونأمل بحلول ذلك الوقت أن نعرف مدى توفره خارج الصين أيضًا، لكننا لن نعول على إطلاقه في الولايات المتحدة في أي وقت قريب، إن حدث ذلك. وفي الوقت نفسه، يمكنك الحصول على الهواتف الذكية Xiaomi 14 و14 Pro وXiaomi Watch S3 eSIM بألوان الإصدار المحدود – إما الأزرق المائي أو الأخضر الزيتوني – لتتناسب مع SU7 القادم.