شاومي تطرح سيارة السيدان الكهربائية SU7 في الصين

في زوبعة الإطلاق، كشفت شركة Xiaomi، عملاق التكنولوجيا، عن سيارتها السيدان الكهربائية SU7، التي تتميز بقدرة كبيرة على إنتاج طاقة تبلغ 495 كيلووات من إعدادها بمحرك مزدوج وبطارية كبيرة تبلغ 101 كيلووات في الساعة CATL Qilin، مدعيةً نطاقًا مثيرًا للإعجاب يصل إلى 800 كيلومتر.

ظهر هاتف SU7 بسرعة البرق في متاجر Xiaomi في غضون 24 ساعة من الكشف عنه الكبير، وهو سباق سريع يلمح إلى الجدول الزمني الطموح للشركة. دعم Lei Jun، الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، التوقعات، معلنًا أن الإنتاج الضخم سيبدأ في النصف الأول من عام 2024، مع وصول عمليات التسليم إلى الشوارع بعد ذلك بوقت قصير.

استضاف متجر Xiaomi الرئيسي في بكين الظهور الأول SU7، مما مهد الطريق للعروض المستقبلية في المتاجر في جميع أنحاء الصين. ومع ذلك، لا يبدو أن جميع المتاجر مستعدة للترحيب بهذا الضيف الكهربائي. على سبيل المثال، أشار متجر Mi Home في فوشان إلى التحديات المكانية، مما يشير إلى أن Xiaomi قد تحتاج إلى تعديل في استراتيجية تصميم متجرها.

سيتم طلاء SU7 بثلاثة ألوان – الأزرق المائي والرمادي المعدني والأخضر الأخضر – مما يعكس نهج النظام البيئي لشركة Xiaomi من خلال إطلاق الملحقات والأدوات الذكية بألوان متطابقة. سيمفونية متناغمة أم حيلة تسويقية؟ هذا سؤال لمحطة توقف أخرى.

ما يضع SU7 على الخريطة، إلى جانب مظهره الخارجي المبهرج، هو بطاقة Xiaomi الرابحة – نظام HyperOS. يهدف هذا النظام الموحد، الذي يحل محل نظام التشغيل MIUI الحالي، إلى توصيل جميع أجهزة Xiaomi بسلاسة. تخيل عكس هاتفك الذكي على الشاشة الداخلية للسيارة أو تحويل جهاز Mi Pad الخاص بك إلى مركز ترفيهي داخل السيارة.

تعد شركة Xiaomi بالتوافق السلس مع منتجات Apple، وهو ادعاء جريء يتركنا نتساءل عما إذا كان الأمر مجرد تقنية أخرى. ومع ذلك، حذر Lei Jun المشجعين - من الاستعداد لركوب أغلى مما ساوموا عليه.

دخلت شركة Xiaomi، المشهورة بإضفاء الطابع الديمقراطي على المنتجات المتطورة، في مجال الهواتف الذكية في عام 2010. ومع ذلك، فإن SU7 ليس ابتكارًا منفردًا؛ إنه نتاج التعاون. يبدو أن شركة Xiaomi، التي تم تجميعها في المصنع المملوك لشركة BAIC Off-road Vehicle Co.، وهي شركة تابعة لشركة Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd، تتبع نفس مسار الاستعانة بمصادر خارجية الذي أدى إلى نجاح هاتفها الذكي.

موقع الويب المخصص لشركة Xiaomi EV قيد التشغيل موقع الويب المخصص لشركة Xiaomi EV قيد التشغيل

بعد إطلاق SU7، كشفت شركة Xiaomi عن موقع ويب مخصص لأعمالها في مجال السيارات الكهربائية، والذي يتميز بأسلوب توقيع Xiaomi. على الرغم من التصميم الأنيق والتفاصيل المثيرة حول قدرات SU7، فإن الموقع يترك المشترين المحتملين متعطشين للتفاصيل المهمة - السعر ومواعيد التسليم.