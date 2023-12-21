مؤسس شاومي يستلهم أفكاره من ستيف جوبز ومستعد لمنافسة Tesla

قال لي جون، مؤسس العلامة التجارية الصينية للهواتف الذكية Xiaomi، إنه مستعد لطرح أول سيارة كهربائية للشركة في السوق، بعد أن أنفق أكثر من 10 مليارات يوان (1.4 مليار دولار أمريكي) لتطوير نموذج أولي مع فريق مكون من 3400 مهندس.

وفي مقابلة مع الإذاعة الحكومية الصينية بثت يوم الأحد، قال رجل الأعمال إنه استوحى أفكاره من مؤسس شركة أبل ستيف جوبز. وقال لي أيضًا إنه واثق من أن السيارات الأولى، والتي تكلف تطويرها 10 أضعاف متوسط الصناعة، ستكون قادرة على المنافسة في سوق مزدحمة تشمل شركة تيسلا التابعة لإيلون ماسك.

أضاف لي إنه يشعر بالقلق إزاء الاستقبال الفاتر المحتمل لسيارات Xiaomi الجديدة، لكنه يشعر بالقلق أيضًا من أنه إذا ثبت أن الطلب مرتفع، فقد تكون الطاقة الإنتاجية للشركة غير كافية، مما يترك بعض المشترين مع أوقات انتظار لمدة عام أو عامين.