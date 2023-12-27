شاومي تكشف عن أول سيارة كهربائية في ليلة رأس السنة

في ليلة رأس السنة الجديدة، ستعقد شركة شاومي Xiaomi عرضًا تقديميًا آخر، حيث ستكشف عن تفاصيل حول منصة السيارات الكهربائية التي تحمل العلامة التجارية Xiaomi EV، وفقًا لما ذكرته Azernews نقلاً عن تغريدة لمؤسس شاومي Lei Jun.

وسيقام في 28 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن تكشف شركة شاومي Xiaomi خلال الحدث عن تفاصيل المحركات الكهربائية ذات العلامات التجارية للسيارات، وتتحدث عن ميزات نظام الطيار الآلي الخاص بها، وتعلن عن تاريخ إصدار وأسعار أول سيارة كهربائية للشركة سو7.

تعمل شركة شاومي Xiaomi على سيارتها الكهربائية منذ عدة سنوات. وشارك في تطويره آلاف المهندسين، وتجاوزت الاستثمارات في المشروع 1.4 مليار دولار. ومن خلال منتجها، تخطط شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة للاستحواذ على حصة كبيرة في السوق والتنافس على القيادة مع تسلا نفسها.

ومن المتوقع أن تأتي السيارة الكهربائية من شركة شاومي Xiaomi بثلاثة إصدارات: SU7 وSU7 Pro وSU7 Max. ويشاع أن أبعاد السيارة هي 4,997 في 1,963 في 1,455 ملم، وقاعدة العجلات 3,000 ملم، مما يعد بمقصورة داخلية فسيحة.