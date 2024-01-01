الأكثر برودة.. نوة رأس السنة تضرب الإسكندرية في هذا الموعد

تعد النوات من أبرز الظواهر المناخية التي تضرب محافظة الإسكندرية خلال فصل الشتاء والتي تحدث بها هبوب شديد للرياح مما يُثير ارتفاع لأمواج البحر، إذ أنها تعد ظاهرة طبيعية ومرتبطة بتغيرات الطقس وفصول العام.

نوة رأس السنة

وتتعرض الإسكندرية غدًا لنوة رأس السنة والتي تُلقي بظلالها على كافة المحافظات، ويصاحبها ارتفاع لأمواج البحر، وانخفاض درجات الحرارة وهبوب للرياح والتي تجعلنا نشعر ببرودة الطقس على كافة أنحاء البلاد.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن نوة رأس السنة:

تبدأ نوة رأس السنة يوم 2 يناير كل عام.

تستمر النوة لمدة أربعة أيام.

يصاحب النوة رياح غربية وأمطار غزيرة.

خلال نوة رأس السنة ترتفع أمواج البحر وتؤثر على حركة الملاحة البحرية.

سُميت هذه النوة بهذا الاسم نسبة لحلولها مع احتفالات العام الميلادي الجديد.

النوات المتبقية خلال فصل الشتاء

نوة الفيضة الكبرى تبدأ 12 يناير وتستمر 6 أيام

نوة الغطاس تبدأ 19 يناير وتستمر ثلاثة أيام

نوة الكرم تبدأ 28 يناير وتستمر 7 أيام

نوة الشمس الصغيرة تبدأ 18 فبراير وتستمر 3 أيام

نوة الحسوم تبدأ 9 مارس وتستمر 7 أيام

نوة الشمس الكبيرة تبدأ 18 مارس وتستمر يومين

نوة العوة وبرد العجوزة تبدأ 24 مارس وتستمر 6 أيام