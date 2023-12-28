نوة عيد الميلاد تضرب مدن الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، تقلبات جوية فى ظل ما تتعرض له عروس البحر المتوسط من " نوة عيد الميلاد " واقتراب شهر طوبة أحد أكثر أشهر الشتاء برودة، حيث شهدت المحافظة فى الساعات الأولى اليوم هطول أمطار متوسطة وغزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة.

وتعد نوة عيد الميلاد التي تأتى بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد لطوائف أقباط الروم والكاثوليك لذلك سميت بهذا الاسم كونها ترتبط بموعد حلول العيد، وهي نوة تشهد هبوب رياح شديدة تكون اتجاهها غربية، شديدة الأمطار وتصل مدتها إلى يومين متصلين.

وبدأت نوة عيد الميلاد الشتوية بداية قوية في محافظة الإسكندرية، بالتزامن مع الساعات الأولى من بدايتها، اذ سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من عروس البحر الأبيض المتوسط، فيما أعلنت شركة الصرف الصحي حالة الطوارئ وتمركز 186 سيارة شفط على الطرق التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

وشهدت مناطق متفرقة بحي المنتزه منها مناطق سيدى بشر والعصافرة والمندرة والمعمورة وأبو قير هطول أمطار غزيرة، تسببت في غرق الشوارع، بينما قلت حدة عمليات هطول الأمطار بمناطق وسط وغرب المحافظة.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وشدد المحافظ، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي أفادت بتعرض المحافظة لفرص سقوط متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث (60%).

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

من جانبها أعلنت شركة الصرف الصحي برئاسة اللواء محمود نافع، حالة الطوارئ القصوى داخل كافة مرافق الشركة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار الغزيرة التي لا تتوقف

وأعلن اللواء نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع حالة الطوارئ بالشركة وذلك للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة. ،ولفت إلى نشر نحو 150 سيارة شفط لرفع المياه من الشوارع والميادين واستمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق والبيارات، وذلك لضمان استمرار حركة المرور دون التأثر بالأمطار.

وأضاف نافع، أنه يتم مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة، ومتابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، مؤكدًا استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين.

يشار إلى أن حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات منتظمة بمينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.