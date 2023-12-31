الإسكندرية تعيش جو أوروبى مع نوة رأس السنة

امطار ورياح وانخفاض درجات الحرارة بطقس الاسكندرية

شهدت محافظة الاسكندرية اليوم الاحد تقلبات جوية منها سقوط امطار متوسطة وغزيرة على مناطق متفرقة فى مختلف احياء المحافظة مع انخفاض فى درجة حرارة الطقس وسط جو اوروبى ممتع يحتفل بيه المواطنين مع بداية العام الميلادى الجديد ذلك بالتزامن مع بدء نوة رأس السنة.

كانت قد شهدت مناطق شرق المدينة،جليم وسيدى بشر والمندرة والمنتزة، هطول أمطار غزيرة، فجرا، وصلت لحد السيول، مما تسبب في غرق الشوارع، وخاصة بالأماكن الشعبية.

وعن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس نوة رأس السنة، تشهد الأسكندرية أمطارا بنسبة 40% مع زيادة فى سرعة الرياح الذي يزيد من برودة الجو أكثر .

وناشد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الإجراءات الأحترازية من الآثار الناتجة عنها، حيث أن من أهم سماتها الأمطار الغزيرة، ويتبعه صدور تحذيرات مهمة لراغبي الاحتفال من أجل سلامتهم من المسئولين بمحافظة الإسكندرية.

من جانب اخر شددت شركة الصرف الصحي، استمرار تمركز السيارات والمعدات في المناطق الساخنة للاستعداد للتعامل مع اي تجمع مياه، بالإضافة إلى تكثيف اعمال التطهير قبل واثناء وبعد الامطار لرفع المخلفات التي تجرفها مياه الامطار للشنايش.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع تداعيات الطقس.

وأكد اللواء نافع، أن الشركة تستعد قبل بدء النوة بـ24 ساعة فور ورود إنذار هيئة الأرصاد الجوية بانتشار 102 سيارة و22 بدالة من شركة الصرف الصحي و20 سيارة من الأحياء و8 بدالات من شركة مياه الشرب على مدار اليوم حتى استقرار الحالة.

كما أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار الاستعدادات بجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تحسبًا لأي تقلبات مناخية مفاجئة، مع رفع حالة الطوارئ حتى نوة رأس الميلاد.

وناشدت المحافظة مواطنيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة، وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أولا بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.