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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إتحاد الكرة يخطر الزمالك بإستدعاء 5 لاعبين لمنتخب الشباب

زمالك 2005
زمالك 2005

تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء خمسة لاعبين من فريق النادي مواليد 2005، لمعسكر منتخب الشباب المفتوح المقرر انطلاقة غداً الاثنين 1 يناير 2024.

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وجاءت الأسماء التي تم اختيارها من الزمالك كالتالي :

- حسن أبو المعاطي "ظهير أيسر" مواليد 2005.
- محمد إبراهيم "ظهير أيمن" مواليد 2005.
- أحمد مجدي "مدافع" مواليد 2005 
- زياد محمد علي "مهاجم" مواليد 2006 .
- أحمد جمال "حارس مرمى" مواليد 2006 .

ومن المقرر أن ينتظم منتخب مصر للشباب في معسكر مفتوح بداية من غداً الاثنين 1 يناير 2024  وحتي الجمعة 5 من نفس الشهر، استعداداً لتصفيات أمم أفريقيا 2025 .

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