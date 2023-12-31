تقارير: مهاجم الإفريقي التونسي يدخل دائرة إهتمامات الزمالك

كشفت تقارير تونسية عن دخول المهاجم الجزائري الطيب مزياني دائرة إهتمام نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد موقع “فوت 24” التونسي أن الطيب مزياني تلقى إتصالات من وسطاء حول إهتمام الزمالك بضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضاف أن نادي مولودية الجزائر يسعى للتعاقد مع الاعب وقدم عرضاً مغرياً تصل قيمته إلى 700 ألف دولار.

ويقدم الطيب مزياني مستوى مميز مع فريق الإفريقي خلال الموسم الجاري، بعدما سجل 3 أهداف خلال 10 مباريات لعبها مع الفريق.

ويسابق الزمالك الزمن لرفع إيقاف القيد خلال الأيام القليلة الماضية، بعد التوصل لإتفاق مبدئي مع إدارة نادي سبورتنج لشبونة حول سداد الغرامة المستحقة للنادي البرتغالي.