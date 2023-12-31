محاضرات مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بادارة يوسف الصديق التعليمية بالفيوم

نظمت إدارة يوسف الصديق التعليمية بالفيوم ، محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، فى جميع المواد الدراسية، حيث تشمل المحاضرات المجانية، مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمعلمات المتميزين بإدارة يوسف الصديق التعليمية. وتم تقديم المراجعات والمذكرات بالمجان على جميع الطلاب والطالبات الحاضرين.

وتم تنظيم المحاضرات بقاعة مدرسة عبدالحليم غيث للتعليم الأساسي، بحضور محمد سعد جاب الله مدير عام إدارة يوسف الصديق التعليمية، و حسين الهاين مدير التعليم الاعدادي بالإدارة، وتم اليوم تقديم المحاضرات والدروس المجانية في مادة اللغة العربية، للصف الثالث الإعدادي ، بحضور محمود السيد معلم أول اول اللغه العربية.

محاضرات فى ادارة غرب الفيوم

ونظمت إدارة غرب الفيوم التعليمية، محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، فى جميع المواد الدراسية، حيث تشمل المحاضرات المجانية، مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمعلمات الشرفاء المتميزين بإدارة غرب الفيوم التعليمية.

وتابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، المحاضرات المجانية بإدارة غرب الفيوم التعليمية، بحضور مروى عبدالعزيز مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية ، وفريق العمل المشرف على المحاضرات بغرب الفيوم ويتم تقديم المراجعات والمذكرات بالمجان على جميع الطلاب والطالبات الحاضرين.

وتم تنظيم المحاضرات بمدرج مدرسة الشهيد مصطفى أحمد على - إدارة غرب الفيوم التعليمية. وتم اليوم تقديم المحاضرات والدروس المجانية في مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي ، بحضور محمد حسن معلم أول اللغة الإنجليزية.

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