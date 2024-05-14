وزير خارجية أمريكا يصل إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء ، إلى العاصمة الأوكرانية (كييف) في زيارة غير معلنة؛ لطمأنة أوكرانيا بأنها تحظى بالدعم الأمريكي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان - أن بلينكن سيلتقي أثناء وجوده في أوكرانيا، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميهال ووزير خارجيته دميترو كوليبا؛ لمناقشة آخر المستجدات في ساحة المعركة.

وسيبحث الطرفان - بحسب البيان - تأثير المساعدات الأمنية والاقتصادية الأمريكية الجديدة والالتزامات الأمنية طويلة المدى وغيرها من الالتزامات والعمل المستمر لتحقيق الاستقرار في أوكرانيا وسبل تعزيز الانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يؤكد وزير الخارجية الأمريكي التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وديمقراطيتها في مواجهة التدخل العسكري الروسي المستمر.

تأتي الزيارة بعد أقل من شهر من موافقة الكونجرس على حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار، يتم توجيه معظمها نحو تجديد المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي.

وتعد هذه رابع زيارة يقوم بها بلينكن إلى كييف ، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومن المتوقع أن يؤكد خلال الزيارة التزام الإدارة الأمريكية بالدفاع عن أوكرانيا وأمنها على المدى الطويل.

واشنطن: سنرسل مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال أيام

قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان إن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال الأيام القريبة القادمة.

وأوضح ساليفان خلال مؤتمر صحفي،: "لدينا حزمة مساعدات أخرى متوقعة خلال الأيام القريبة القادمة، إذ أننا نسعى للإسراع بوتائر التوريدات".

وأشار ساليفان مع ذلك إلى أنه لا ينبغي توقع تقديم حزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا كل أسبوع.

يذكر أن الكونغرس الأمريكي وافق في أبريل الماضي على تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة نحو 61 مليار دولار

وجاء ذلك بعد توقف المساعدات الأمريكية للقوات الأوكرانية، الذي دام نحو 5 أشهر بسبب عجز الكونغرس عن المصادقة على أي تشريع بشأن المساعدات على خلفية الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وصف سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني ألكسندر ليتفينينكو، أندريه بيلاوسوف المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي بـ"الإداري المتمرس والقادر على خوض حرب استنزاف طويلة الأمد".

هذا ما قاله ليتفينينكو لوكالة الأنباء الفرنسية، معلقا على ترشيح بيلاوسوف لمنصب وزير الدفاع الروسي.

وأشار ليتفينينكو إلى أن بيلاوسوف له "صلات جدية" بالاستخبارات الروسية.

وترى أوكرانيا في ذلك "تهديدا لصراع روسي طويل الأمد، ليس فقط مع أوكرانيا، ولكن أيضا مع الغرب وحلف الناتو"

واقترح الرئيس فلاديمير بوتين أمس الأحد على مجلس الفدرالية الروسي تعيين أندريه بيلاوسوف وزيرا للدفاع خلفا لسيرغي شويغو الذي عيّنه سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي.

وقد شغل بيلاوسوف منذ 21 يناير 2020 منصب النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وفي الفترة من 30 أبريل إلى 19 مايو 2020، شغل منصب رئيس الحكومة بالنيابة