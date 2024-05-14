هذا هو موعد صرف معاشات شهر يونيو

يسعى الكثير من أصحاب المعاشات البالغ عددهم أكثر من 11 مليون مواطن، إلى معرفة موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024، وظهر ذلك جليًا في تكثيف البحث عبر "جوجل" عن صرف المعاشات بالزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مارس الماضي.

معاشات شهر يونيو2024

ويبدأ صرف معاشات شهر يونيو2024، من يوم 1 وحتى يوم 6 يونيو 2024 عبر: المحافظ الإلكترونية، وماكينات الـATM المنتشرة بجميع المحافظات، جميع منافذ فوري، ومكاتب البريد المصري.

جدول صرف معاشات يونيو 2024

الشريحة الأولى يومي 1 و2 يونيو لمن يتقاضى أكثر من 1000 جنيه.

الشريحة الثانية في يومي 3 و4 يونيو لمن يتقاضى أكثر من 2000 جنيه.

الشريحة الثالثة في 5 و6 يونيو لمن يتقاضى أكثر من 3000 جنيه.

قيمة زيادة المعاشات2024

من يحصل على معاش 1300، بعد الزيادة يتقاضى على 1495 جنيهًا.

من يحصل على معاش 1500، بعد الزيادة يتقاضى على 1725 جنيهًا.

من يحصل على معاش 1600، بعد الزيادة يتقاضى 1840 جنيهًا.

من يحصل على معاش 2000 ، يتقاضى بعد الزيادة على 2300 جنيه.

من يحصل على معاش 2300 جنيه، سيصبح بعد الزيادة 2645 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 2600، يحصل بعد الزيادة على 2990 جنيهًا.

من يحصل على معاش 2900 جنيه، يتقاضى بعد الزيادة 3335 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 3200 جنيه، يحصل بعد الزيادة على 3680 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 3500 جنيه، يحصل بعد الزيادة 4025 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 3800 جنيه، بعد الزيادة يحصل على 3470 جنيهًا.

من يحصل على 4100 جنيه، يحصل على معاش 4715 جنيهًا.

من يتقاضى 4400 جنيه، يحصل على المعاش 5060 جنيهًا.

من يتقاضى 4700 جنيه، يحصل على معاش 5405 جنيهات.

من يتقاضى 10080 جنيهًا، يحصل على معاش 11592 جنيهًا.