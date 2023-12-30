مركز شباب الساحل يكرم اعضاء مدارس كره القدم

كرم مركز شباب الساحل اليوم لاعبي مدارس كره القدم بالمركز بحضور اعضاء مجلس الاداره وذلك تقديرا لما بذلة الهيكل الفني و الاداري و لاعبي المدارس الرياضيه من جهد خلال المنافسات الرياضية .

وذلك حرصا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة.

تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه .