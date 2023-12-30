حصاد البيئة 2023| إرتفاع إيرادات المحميات 160 % عن العام الماضي

استكملت وزارة البيئة من خلال قطاع حماية الطبيعة جهودها خلال عام 2023 لحماية و صون ثروات مصر القومية من التراث الطبيعى والثقافى والتنوع البيولوجى مع دعم نمو الإستثمارات الوطنية وتحقيق التوازن بين إجراءات الصون ومطالب التنمية و ذلك بإلادارة المستدامة للمخزون الإستراتيجى من الموارد الطبيعية بما يلبى الاحتياجات والمطالب الحالية و يضمن حقوق الأجيال القادمة كأحد توجهات الدولة الرئيسية و ذلك من خلال عدد من المحاور و من أهمها:

أولاً : تطوير البنية الأساسية بالمحميات الطبيعية لدعم الاستثمار

تحرص وزارة البيئة على الاستمرار في دعم أعمال تحسين البنية التحتية والاستفادة من ما تم تطويره في عدد 13 محمية بربوع مصر كمقصد سياحى، لتهيئة المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بالمحميات لتوفير خدمات متنوعة ،تمكن الزوار من عيش تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية وتتوافق مع طبيعة المحميات و ترابطهم بالتراث الثقافي و البيئى و حمايته ومن أهمها:

محميات سيناء

بدء أعمال تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، لتنفيذ مشروع إنشاء 51 وحدة سكنية للسكان المحليين بقرية الغرقانة، بما يدعم الاستثمار البيئي، ويساهم في تحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية من خلال تطوير الوحدات السكنية لأهالي القري

الإنتهاء من رفع كفاءة مركز زوار محمية نبق

الإنتهاء من رفع كفاءة مركز زوار محمية رأس محمد، والذى يعتبر أهم أداة فى رفع الوعى البيئى والثقافى للجمهور والزائرين، والتعريف بالمحمية وما تمتلكة من موارد وكذا المحميات الطبيعة بشكل عام.

الانتهاء من تنفيذ اعمال تجديد وإعادة تأهيل مسارات جبل موسى بمحمية سانت كاترين

تم الاستلام النهائي لأعمال تطوير بئر أبو ياسر بوادي أبو غزالة بمحمية طابا

يتم متابعة الاعمال سقالة نخلة التل

استكمال اعمال تطوير خدمات الزوار والبنية الأساسية بمنطقة البلو هول

البدء في اعمال سقالة التيجر ريف

الإنتهاء من تطوير مركز تدريب صون الطبيعة بمدينة شرم الشيخ، و الذى يهدف الي إعداد وبناء قدرات العاملين فى مجال صون التنوع البيولوجى وإدارة المحميات الطبيعية، وحماية البيئة وذلك على المستوى المحلى والإقليمى والدولى

محميات المنطقة المركزية

افتتاح نادى العلوم بمحمية قبة الحسنة، كأحد المرافق الضروريةً لإدارة المحميات لتقديم خدمات التوعية البيئية والتعريف بالموارد الطبيعية بالمحميات وخصائصها وكيفية التعامل معها وتلبية حاجاتهم الأساسية من المعلومات التعريفيةو ذلك من خلال تقديم برامج وأنشطة تعليمية وترفيهية لزيادة الوعى بالمحميات الطبيعية وقضايا البيئة العالمية وبالأخص القضايا المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر

الإنتهاء من إعداد الدراسات الجيوفيزيقية للحد من المخاطروالرسومات الهندسية اللازمة لتطوير كهف وادى سنور.

محميات المنطقة الغربية:

محمية الصحراء البيضاء: الإنتهاء من إنشاء سورحول المبنى الإداري والسكني والجراج ورفع كفاءة الدورالأول والحمامات بالمبني الإداري ورفع كفاءةالمبنى السكنى لمحمية الصحراء البيضاء.

محمية سيوه

تم تجديد لوحات بمركز زوار وجاري العمل على تحديث دليل محمية سيوة.

تم تصميم لوجو لقرية الجارة في سيوة لوضعه على المنتجات أهل القرية.

الانتهاء من دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي لمنطقة سيوة والساحل الشمالي

ثانياً: رصد وتصنيف حاله الأنظمة البيئية لحماية التنوع البيولوجى

على المستوى المحلي

توقيع وثيقة اعتماد خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بمحمية رأس محمد ومدينة شرم الشيخ،كأول نموذج مصري يهدف الىتنظيم عمليات الغوص والسباحة والاسنرولكينج وتحديد أماكن الصيد والطاقة الاستيعابية لكل مكان بما يساهم في تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية والمصالح التنموية والاستثمارية لكافة الأطراف المستخدمة للموارد .

اعتماد مخطط "التمنطق " وهى الخطط الإدارية الخاص بالمحميات والتى بناء عليها تحديد مناطق الاستخدمات الحالية، التى تتم بالفعل، وأيضا مناطق الاستخدامات المستقبلية، إضافة لوضع رؤية التطوير لكل محمية على حدة ومتطلبات هذا التطوير.

تنفيذ برامج رصد البيئات والأنواع بالمحميات الطبيعية لتقييم حالتها الصونية والضغوط والتهديدات الواقعة عليها ومن ثم اتخاذ تدابير الإدارة والصون المناسبة. وتستهدف تلك البرامج الأنواع الهامة والبيئات الهشة بالإضافة إلى البرامج التي تستهدف رصد ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات الوزارية ورصد المخالفات. وتم تنفيذ ما يلى:

بدء أول برنامج لدراسة رصد وتتبع أسماك القرش بالبحر الأحمر،وبالتعاون مع مع أحد الخبراء الدوليين ، على الصعيد الوطني المصرىلدراسة وتحليل للأسباب المحتملة لهجوم أسماك القرش على السواحل بالبحر الأحمر وكذلك مؤشراً على حالة وصحة النظام البيني البحري

تنفيذ خطة رصد للانواع المهددة بمحمية وادى الجمال من خلال مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الايطالي المرحلة الثالثة لعدد 5 انواع هي اشجار المنجروف و اشجار السيال و عروس البحر و السلاحفة البحرية و صقر الغروب

رصد السلاحف المصرية الصحراوية بمحميتي الزرانيق والعميد.

رصد وتسجيل النباتات يعد من البرامج الثابتة والمتكررة في أغلب المحميات الطبيعية.

رصد وتسجيل الأنواع الغريبة والغازية بأغلب المحميات.

تنفيذ مسح بحري لسواحل البحر المتوسط المصرية بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار وهيئة تنمية الثروة السمكية لرصد وتسجيل الثدييات البحرية مثل الحيتان والدلافين بالإضافة إلى الطيور البحرية والأسماك كبيرة الحجم مثل القروش وأسماك التونة.

رصد السلاحف البحرية وترقيمها ويتم تنفيذ هذا البرنامج بمحميات الزرانيق وخليج العقبة والبحر الأحمر وجاري اتخاذ الإجراءات للتوسع في أعمال الرصد لتشمل طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.

رصد وتسجيل مناطق انتشار وتوزيع الحشائش البحرية البوسيدونيا في منطقة خليج السلوم والجزء الغربي من ساحل البحر المتوسط وتسجيل وتوصيف الظروف والعوامل البيئية بتلك المنطقة.

رصد وحصر الطيور المائية المهاجرة، تم تنفيذ برنامج لمسح وحصر الطيور المائية المهاجرة أثناء موسم الهجرة بالتعاون مع جامعة دمياط ويعد هذا المسح واحداُ من اهم المسوحات التي يتم تنفيذها لتغطية أكبر مساحة ممكنة من بيئات وموائل الطيور المائية في برامج حصر الطيور المائية المهاجرة والتي تأتي في إطار الوفاء بالتزامات مصر نحو الاتفاقية الدولية لصون الطيور المائية الأفريقية الأوروآسيوية المهاجرة (الأيوا).

مشروع لتسجيل الاصول الوراثية الحيوانية، وتم التعاون مع جامعة الأزهر فى تنفيذ البرنامج، حيث تمثل الموارد الوراثية الحيوانية أحد عناصر رأس المال الطبيعي التي تدعم خدمات النظم الإيكولوجية التي تشكل الأساس لجميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك المنافع الهامة المكتسبة من خلال النفاذ إلى الموارد الجينية والاستفادة منها.

مكافحة التجارة والاستخدامات غير الشرعية في الحياة البرية

التعاون مع الجهة الإدارية لاتفاقية التجارة الدولية في الأنواع النباتية والحيوانية المهددة بخطر الانقراض (السايتس) بوزارة الزراعة في متابعة وتنفيذ التزامات مصر نحو السيطرة على التجارة الدولية غير الشرعية في الحياة البرية.

التعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق الرئيسية بالسيدة عائشة والإسكندرية وأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية، حيث يتم المرور والتفتيش الدوري على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية وتسجيل وحصر كافة الحيوانات والمستندات الدالة على مصدر الحصول عليها مثل قرية الأسد وواحة عمر وقرية التمساح ومنتزه أفريكا ومزرعة إيجي بارك وكافيه ماستر وغيرهم.

يتم كل عام تجديد التصاريح البيئية للموافقة على استخدام الحيوانات البرية (سيرك - معارض ثابتة - حدائق حيوان خاصة) بالإضافة إلى أعمال الرقابة والمتابعة والتفتيش على السجل البيئي لتلك الحيوانات أو أي استخدامات غير مصرح بها.

التعامل مع شكاوى المواطنين التي ترد عبر منظومة شكاوى مجلس الوزراء أو منظومة الوزارة.

إعادة إطلاق الحيوانات والطيور (التي مصدرها البيئة المصرية) إلى بيئتها الطبيعية والتي يتم مصادرتها من الضبطيات أو المحال التجارية وجدير بالذكر أن الكثير من تلك الأعمال يتم تنفيذها بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان والمتطوعين

دمج حماية التنوع البيولوجي في قطاع الطاقة

اعداد دراسة مختصرة عن وضع الصيدفى مصر – الفرص والتحديات والتنسيق مع جهاز شئون البيئة وهيئة عمليات القوات بهدف التعرف على الوضع الحالى لأنشطة صيد الطيور والوضع القانونى والتشريعى كذلك عرض الجهود الوطنية والدولية لصون الطيور والتحديات التى تواجه صيد الطيور فى مصر مع وضع تصور للعمل فى المرحلة القادمة للحد من مخاطر صيد الطيور

تنظيم البرنامج التدريبى على غلق توربينات الرياح عند الطلب (SOD) خلال موسم الربيع كذلك برامج تصنيف و مراقبة الطيور بالتعاون مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة بمركز التميز البيئى بجبل الزيت، رأس غارب، البحر الاحمر، وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة .

استمرار بروتوكولات التعاون مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق الإدارة البيئية والمستدامة لمشروعات طاقة الرياح وخاصة في منطقة جبل الزيت وخليج السويس باعتبارها تقع ضمن مسار هجرة الطيور الحوامة والذي يعد ثاني أهم مسار لهجرة الطيور الحوامة في العالم.

علي المستوى العالمي

اعلان أول تؤامة بين مصر و الأردن بالمحميات الطبيعية بالفيوم، لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان فى إطار خطط واستراتيجيات الدولة المصرية للتنمية، وتدعيم وتحفيز الفرص الاستثمارية في المجال البيئي وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي وإيجاد شراكات مع كافة المؤسسات الوطنية والدولية الإقليمية ليتم تبادل الخبرات فى هذا المجال، و توفير فرص عمل خضراء لأهالى الفيوم و زيادة فرص الجذب السياحى للمحافظة.

توقيع بروتوكول رباعى بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسة الأميرة عالية ومؤسسة (Four paws) العالمية لإنشاء ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان بالفيوم ، يهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي، بتوفير ملاذ آمن للحيوانات التى أنقذت من مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بما يكفل لها الرعاية مدى الحياة في مواطن بيئية مناسبة، بالإضافة إلى توفير وحدة لإعادة تأهيل الحيوانات المحلية التى يمكن إطلاقها بالبرية، من أجل إعادة إدخالها إلى البرية مرة أخرى وضمان استمرارية الحياة البرية في مصر. مع توفير عيادة رعاية بيطرية بمواصفات عالمية للعلاج المستمر للحيوانات يتم بها تأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة، علاوة على توفير مركز تربوي تثقيفي، يركز على قضايا رعاية الحيوان، وإدارة البرامج التثقيفية التى تركز على أهمية إعادة التدوير ورعاية البيئة، وخلق فرص عمل ووظائف جديدة في هذا المجال، فضلاً عن بناء منتجع بيئي عالمي يتوافق مع الطبيعة المحيطة، بمواصفات عالمية، ليكون المشروع واجهة مشرفة ومقصداً سياحياً جديداً في مجال السياحة البيئية بمصر

كما ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمشاركة السيدة شتيفي ليمكه وزيرة البيئة الألمانية، جلسة تسريع الشراكة لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، لتعزيز التكامل بين عمل التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وذلك بجناح الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN ، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بدبي.

ثالثا :السياحة البيئية

اطلاق حملة "حكاوى من ناسها" لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية لتحقيق سبل عيش مستدامة، وذلك فى إطار احتفالات مصر بإسبوع دعم الإستثمار البيئى ضمن الإحتفال بيوم البيئة العالمى و تعد الحملةالأولى من نوعها فى مصر لعرض التراث الثقافى و البيئى الغنى للمجتمع المحلى و التى يتم تنظيمها من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة فى مصر وحملة ايكو ايجيبت، بهدف تنمية الوعي حول 11 مجتمعًا محليًا مختلفًا يعيشون في المناطق المحمية في مصر وحولها بعرض الإرث الثقافى و الأصول والتقاليد وفنون المطبخ والحرف اليدوية والموسيقى التراثية التى تعبر عن تلك المجتمعات من خلال سلسلة من الأفلام الوثائقية والصور الشخصية بالشراكة مع شركة بلو كاميل ميديا Blue Camel Media. كذلك معرض للحرف اليدوية وتناول المأكولات والمشروبات القبلية وعروضًا موسيقية حية. وأهالي واحة الفرافرة وأهالي الواحات البحرية

انطلاق النسخة الثانية من مهرجان الطيور الدولي ببورسعيد لتصوير ومراقبة الطيورببحيرة الفلامنجو في بورفؤاد ومحمية أشتوم الجميل في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر 2023،ويهدف المهرجان الي إطلاق منتج سياحي جديد في مصر وهو "سياحة مراقبة الطيور" Bird Watching Tourism والتي تحوذ على اهتمام قطاع كبير من السائحين وتتميز بالإنفاق العالي، مما يضيف تنوعا للمنتج السياحي في بورسعيد، ليجذب المزيد من السياحة المحلية والدولية من خلال تنوع الأنماط السياحية والتي يلبيها للسائحين، ويضع بورسعيد على خريطة السياحة الدولية.

إطلاق أول ثلاثة مواقع غوص جديدة، قبالة سواحل مدينة الغردقة؛ لحماية الشعب المرجانية الطبيعية، وتنمية سياحة الغوص بخلق تجربة لا تُنسى تجمع بين سحر التاريخ وجمال العالم البحري. يأتي ذلك بالتعاون مع القوات المسلحة، ووزارتى البيئة والسياحة والآثار، وجمعية هيبكا للحفاظ على البيئة، وذلك تفعيلاً للبروتوكول الموقع بين محافظة البحر الأحمر والقوات المسلحة بشأن إغراق معدات ومركبات حربية قديمة بأماكن مختلفة، وتثبيتها بقاع البحر الأحمر. وقد تم إغراق 15 قطعة من المعدات الحربية القديمة، في مواقع محددة حيث استغرق دراستها 7 سنوات من التخطيط والتحضير الدقيق، للتاكد من توافقها مع النظام البيئي على المدى الطويل، وتخلق بيئة لنمو الشعب المرجانية والكائنات البحرية.ومن المتوقع تغطية تكلفة إنشاء المواقع الجديدة خلال أول عام لتدر عوائد سياحية بالعملة الأجنبية بقيمة تمثل من ٥ إلى ١٠ أضعاف القيمة الإستثمارية

افتتاح مشروع جرين شرم المنفذ من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحافظة جنوب سيناء والممول من مرفق البيئة العالمي بمنحة قدرها ٧ مليون دولار ولمدة ٦ سنوات، يهدف الى تحويل مدينة شرم الشيخ الى نموذج متكامل لمدينة سياحية مستدامة بأهمية إقليمية وعالمية

بناء قدرات مرشدي السفاري في وادي الجمال واعتمادهم من إدارة المحمية من خلال دورة تدريبية.

تم اعداد الدليل الارشادي لشراكة خدمات الطبيعة، لدعم الشراكات بين المحميات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية فيما يخص الاستثمار في المحميات الطبيعية.

إصدار إرشادات السياحة في المحميات للمرشدين السياحين والغواصين.

اعتماد وزارة السياحة لنظام تقييم النزل البيئية وإصدار قرار رقم 90 لسنة 2023 الذي قام المشروع بإعداده.

تم إعداد دليل أفضل ممارسات النزل البيئية.

تم إعداد دليل ارشادات بناء النزل البيئية بالتعاون مع هيئة التنمية السياحية.

قام مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الايطالى المرحلة الثالثة بإعداد وتنفيذ التدريبات للحرف التقليدية بالمجتمع المحلي بمحمية وادى الجمال و انتاج العسل كذلك منتجات الشمع

و قد ساهمت كل تلك الجهود فى ارتفاع إيرادات المحميات بنسبة 160%في 2023 بالمقارنة بالعام الماضى