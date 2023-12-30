إنجازات وزارة البيئة في تحسين البيئة الصناعية 2023

تبذل مصر جهودا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، في خضم التحول الذي شهده قطاع البيئة في مصر بدعم من القيادة السياسية التي وضعت ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال دمج حقيقي للبعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ورفع الوعى البيئى لدى قطاعات الشعب.

وجاءت إنجازات وزارة البيئة في مجال تحسين البيئة الصناعية كالاتي:

تمكنت وزارة البيئة من الانتهاء من أعمال التفتيش على عدد 2403منشأة بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة بالدولة خلال عام2023، كما تم اعتماد خطط للاصحاح البيئى، ومتابعة تقييم الوضع البيئى لعدد( 301) منشأة.

- الانتهاء من تنفيذ مشروع (التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة من خلال تأهيل وتطوير قطاع المسابك بالمنطقة الإيرانية بالبساتين) بالاشتراك مع معهد التبيين للدراسات والبحوث المعدنية للمشروع وذلك لتأهيل المنطقة الايرانية لتكون منطقة صناعية معتمدة.

- دراسة الوضع البيئي لعدد (44) مسبك فى منطقة الكوم الاحمر بمركز أوسيم- بمحافظة الجيزة، وذلك لتطويرهم وتأهيلهم لتكون منطقة صناعية معتمدة بالتعاون مع الجهات المعنية.

- تنفيذ أعمال التفتيش على المسابك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات بالنسبة لمنطقتي (الإيرانية بحي البساتين / ومنطقة الكوم الأحمر بأوسيم) وذلك لاجبار أصحاب المسابك لتقديم خطط الاصحاح البيئى

- تقييم الوضع البيئي لمنشات إعادة تدوير بطاريات الليثيوم والمخلفات الالكترونية مع جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، لعدد (15 ) مصنع إعادة التدوير للبطاريات والمخلفات الالكترونية.

- تنفيذالمراجعات الميدانية لتقييم الأداء البيئي للمنشآت عدد (4) مناطق بالمدن الصناعية وهي (السادس من اكتوبر –العبور- ابورواش–بدر).

- تنفيذ مشروع تركيب سخانات تعمل بالطاقة الشمسية بالمدينة الجامعية بجامعة الوادي في ضوء بروتوكول التعاون بين الجامعة وجهاز شئون البيئة والمتضمن ضرورة موافاة الجهاز بالموقف التنفيذي.

تطويرمنظومة مكاميرالفحم النباتي :

قامت وزارةالبيئة بتنفيذ خطة تطويرمنظومة انتاجا لفحم النباتي باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئيا بعدموافقة مجلس الوزراءعليها،حيث تم الانتهاء من الاتي:

١- وضع كافةالاشتراطات والضوابط البيئيةللنماذج المطورةلانتاج الفحم النباتي،وكذلك تنفيذالضوابط الصادرة بقرارالسيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩١٤ لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته بشان الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفيقالأوضاع البيئية لمحامينالفحم النباتي في أماكنهاالحالية بالتعاون والتنسيق الكامل مع كافةالجهات المعنيةحيث تم تنفيذ مايلي:

-اعتمادعدد ١٠ نماذج مطورة من الناحية البيئية طبقاللاشتراطات والضوابطالبيئية لنماذج انتاج الفحم النباتي لتسمح للسادةالراغبين في التطويرمن خلال اختياراحدت النماذج المطورة وفق الظروف التشغيل والطاقة الإنتاجية واي اعتبارات اخرى

2 – الانتهاءمن توفيق الأوضاع البيئيةلأكثرمن ٢٦٥ نموذج مطوربالمحافظات المختلفة واستصدارتراخيص التشغيل النهائية بنظام المسبق، بالإضافةالي عدد ١٨ مصنع لانتاج لفحم النباتي المضغوط بنظام الاخطار .

3- اتخاذإجراءات استصدارعدد ١١٧١ موافقةعلى تصديركمية ٩٣٢٦٣ الفطن فحم نباتي خلال لعام ٢٠٢٣.

تطويرآليةتمويليةمن خلال بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والتنميةالمحلية وجهازتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهيةالصغرعن طريق إتاحة قروض ميسرة بمنحة ٢٠./. مقدمة من وزارةالتنمية المحليةلاستكمال النجاحات السابقة.

برنامج التحكم في التلوث الصناعيEPAP

يهدف برنامج التحكم فى التلوث الصناعى ىدعم الصناعة المصرية لتطوير كفاءه الطاقة والموارد وتحقيقا لالتزام بالقواني نالبيئية ويبلغ التمويل المتاح حوالى 135 مليونيورو. ويتيح قروض ميسرة للشركاتالصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل إلى 22% كمايتيح البرنامج منح غيرمقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة(SME) بمنحةتصل الى30%.

- بلغ عددالشركات المدرجة بقائمةالمشروعات حتى ديسمبر2023 (22) منشآة صناعية لعدد (30) مشروع فرعي بأجمالي استثمارات تبلغ 192,19 مليون يورو، وتصل مساهمة البرنامج إلى حوالي 131،34 مليون يورو بالإضافة إلى (36) مشروع فرعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بإجمالي استثمارات 19،681 مليون يورو

يستمرالمشروع في دعم تنفيذعدد من المشروعات ومنها:

مشروع "تجميعCo2 لإنتاجاليوريا" بشركة أبوقيرللاسمدة لتحقيق الحد من إنبعاثات ثاني أكسيدالكربون.

مشروع توسعات وتطويروحدة معالجة الصرف الصناعي ومشروع تغييروحدة المبخرات الخاصة بتركيزالصودا الكاوية بشركة مصرلصناعة الكيماويات،بهدف تحقيق توافقا لشركة فى قياس ملوثات مياه الصرف الصناعى.

مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركةالنصرللأسمدة والصناعات الكيماوية،بهدف توافقا لشركة فى قياسات مياه الصرف الصناعى في تركيزات الآمونيا والنيتروجين الكلىوالجسيمات الذائبة الكلية.

مشروع إنشاءمحطة مياه الصرف الصناعي بشركة مصانع حلويات الرشيدي الميزان،توافق الشركة فى قياسات مياه الصرف الصناعي فى تركيزات الاكسجين الحيوي الممتص والاكسجين الكيماوي المستهلك والزيوت والشحوم والنيتروجين الكلى.

مشروع تركيب شركة السكروالصناعات التكاملية مصنعارمنت،بهدفتوافق الشركة فى قياسات مياه الصرف الصناعى في الاكسجين الحيوى الممتص الاكسجين الكيميائى والزيوت والشحوم.

مشروع إنشاء محطةمعالجة مياه الصرف الصناعي لإعادةإستخدام70% من المياه المعالجة بشركة الرباعية للنسجيات(فورتكس). مشروع إعادة تأهيل وحدات تحبيب السماد بشركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية بالإضافةالى أجهزةرصد مستمروربطها بالشبكة القومية للرصد وتركيب وحدتبن لإزالة الأتربة لميناء الفوسفاتوالصوامعوإنشاءعدد 2 مخزن للسماد وخام الفوسفات،ومشروع تركيب وحدات لغسيل الغازات لخط السوبرالفوسفات الأحادى بالإضافة الى أجهزة رصد مستمر وربطها بالشبكةالقومية للرصد.

مشروع استرجاع المذيبات بشركة هوتوماكي، لإعادةإستخدام مادةالإسايلأسيتات Ethyl acetate في العملية الصناعيةبنسبة95%.

مشروع "اعادة تأهيل وحدةإنتاج حامض الكبريتيك" بشركةالمالية والصناعيةالمصرية مصنع من قباد، لتحقيق التوافق لإنبعاثات ثاني أكسيدالكبريت وثالث أكسيدالكبريت للمدخنةالخاصة بوحدةإنتاج حامض الكبريتيك.

التوقيع على الاتفاقيات:

التوقيع على منحة بنك الاسثمار الأوروبي في بداية العام القادم الخاصة بمرحلة الإعداد لبرنامج الصناعات الخضراء المستدامه GSI تمهيداً لتنفيذ البرنامج في نهاية 2024 بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو. توقيع بروتوكول تعاون مع بنك دبي الأمارات لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي.

توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي.

توقيع بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة (IMC) لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي.

توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الأقتصادية لقناة السويس (Sc Zone) لتقديم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية بالمنطقة الأقتصادية وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة والأقتصاد الدوار.

تقييم التأثير البيئي:

تمت المراجعات البيئية للمشروعات المقدمة من المنشآت المختلفة لتحديد مدى ملائمتها للبيئة المحيطة وعدم التأثيرالسلبى عليها وذلك عن طريق فحص نماذج دراسات تقييم الاثرالبيئى؛حيث تم دراسةعدد (9483) مشروع. تنوعت هذه المشروعات ما بين (مشروعات بنية أساسية – بترولية –خدمية –زراعية – سياحية – صحية –صناعية – طاقة).

خدمة المواطنين

تقوم وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالعمل علي سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين؛ وكذلك تيسير الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين، بكافة وسائل الاتصال الحديثة والتقليدية علي النحو التالي:

استقبلت إدارة الشكاوى عدد (2703) مقسمة إلى عدد ( 816 ) شكوى بيئية تم حسم عدد ( 794 ) بنسبة نجاح ( 97.3%)، وعدد (1887 ) شكوى عامة تم توجيهها عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء للتنسيق مع الجهات المعنية لفحصها وذلك لعدم اختصاص وزارة البيئة.