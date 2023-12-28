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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إقبال من السياح على زيارة سانت كاترين للاحتفال بالكريسماس

سانت كاترين
سانت كاترين

شهدت مدينة سانت كاترين إقبالًا من السياح لصعود جبل موسي وزيارة معالم دير سانت كاترين خلال الاحتفال بالكريسماس، وأعياد الميلاد وسط ارتفاع الإشغالات والحجوزات بالفنادق والمنتجعات.
قال علي عبد البصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن حالة الطقس مستقرة في المدينة اليوم، ويسود المدينة طقسًا مشمسًا لتصل درجة الحرارة إلى ذروتها وقت الظهيرة، ثم تبدأ في الانخفاض التدريجي مع حلول الليل لتصل إلى 4 درجات في منتصف الليل بالمدينة، وصفر في أعلى قمة جبل موسى.
وأكد نائب رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن المدينة استقبلت اليوم 1300 سائح من مختلف جنسيات العالم، ويستمتع السائحين بالأجواء المشمسة على قمة الجبل خلال رحلة الصعود لجبل موسى، وداخل الوديان خلال رحلات السفاري داخل الوديان للاستمتاع بالمناظر الطبيعية والخلابة، والتخييم داخل الوديان.
وأوضح أن الأمور مستقرة في المدينة منذ بداية الموسم الشتوي، وتشهد المدينة إقبالًا سياحيًا خلال الفترة الحالية، تزامنًا مع احتفالات الكريسماس، ويجري التأكيد على جميع السائحين باتباع كافة التعليمات والإجراءات الخاصة بعوامل السلامة والأمان، سواء خلال تجولهم داخل الوديان الجبلية، أو خلال رحلة الصعود والانتظار على قمة جبل موسى.

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