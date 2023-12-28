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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بعد تكريمه.. أبرز المعلومات عن الشيخ محمود علي البنا سفير القرآن الكريم

الشيخ محمود علي البنا
الشيخ محمود علي البنا

كرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اسم الشيخ الراحل محمود علي البنا خلال حفل ختام المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، وذلك تكريمًا له ولمكانته العظيمة في نفوس المسلمين في شتى بقاع الأرض.

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حملت المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم اسم الشيخ تقديرًا له، وتسلم الشهادة نجله الشيخ أحمد محمود علي البنا.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي محطات في حياة الراحل محمود علي البنا:

حياته

وُلد الشيخ محمود علي البنا يوم 17 ديسمبر عام 1926 م بقرية شبرا باص بمحافظة المنوفية، والتحق بالإذاعة المصرية عام 1947م.

حفظ الشيخ البنا القرآن الكريم في كُتاب القرية وأتم حفظه في الحادية عشر من عمره، حيث كان صوته يتميز بالعذوبة والبساطة الذي كان يجذب العديد من الجمهور.

استطاع أيضًا إنشاء نقابة القراء في مصر وكان أول نقيب لها عام 1984 م، ودُعي أيضًا لتسجيل المصحف مرتلًا ومجودًا في معظم الدول العربية والإسلامية، فضلًا عن تكليفه من قبل وزارة الأوقاف المصرية عدة مرات بتمثيل مصر في مؤتمرات ولجان القرآن الكريم بالدول الأجنبية أيضًا.

كما قرأ القرآن الكريم في الدول التي كان يزورها حتى لُقب بـ"سفير القرآن الكريم"، في الخارج، حيث كان من أحد وأبرز قراءه على مدار عقود، حيث قرأ القرآن في الحرمين الشريفين، والحرم القدسي، والمسجد الأموي، وقام بتسجيل المصحف المرتل عام 1967م.

وفاته 

تُوفي الشيخ محمود علي البنا في 20 يوليو 1985، ودفن في ضريحه الملحق بمسجده في قريته شبرا باص، وقد منحه الرئيس السابق حسني مبارك، وسام العلوم والفنون عام 1990م.

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