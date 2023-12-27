مجلس جامعة الأزهر يهنئ العمداء الجدد والفائزين في المسابقة العالمية للقرآن

أكد مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للجان الامتحانات، وإعلان الجداول للطلاب في أماكن بارزة وعلى المواقع الإلكترونية الخاصة بكل كلية، وأن يراعى في أسئلة الامتحانات أن تكون من المقررات الدراسية، ومما تم شرحه، وأن يلتزم أعضاء هيئة التدريس بالحضور في المواد الخاصة بكل منهم.

وقدم المجلس التهنئة للدكتور محمد الطاهر؛ لتكليفه عميدًا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا، والدكتورة فتحية مشعل؛ لتكليفها عميدة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية، وللطالب محمد شعبان؛ لحصوله على المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

كما قدم المجلس التهنئة بفوز الطالبة أسماء يونس إبراهيم الباز الطالبة بكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات بالمنصورة بفوزها بالمركز الثاني في الفرع الأول في المسابقة العالمية للقرٱن الكريم التي نظمتها وزارة الأوقاف.

مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بفوزه في الانتخابات الرئاسية

كما قدم مجلس جامعة الأزهر التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لفوزه بثقةِ الشعب المصري وانتخابه رئيسًا للجمهورية.

كما قدم الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف؛ تقديرًا لدعمهما المتواصل للجامعة.

وقدم المجلس التهنئة للشعب المصري ولمنتسبي جامعة الأزهر بمناسبة العام الجديد ٢٠٢٤م، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجعله عام خيرٍ وبركةٍ.