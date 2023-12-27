رفع جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى 10 ملايين جنيه

اختتمت مساء الأربعاء 27 ديسمبر 2023 فعاليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، التي أقيمت بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

إكرام أهل القرآن

وفي كلمته، وجه وزير الأوقاف الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تفضله برعاية المسابقة، واهتمامه بإكرام أهل القرآن وتوجيهه الدائم بزيادة جوائزها وإكرام أهل القرآن الكريم.

وأضاف وزير الأوقاف أن كلام الله هو أصدق الكلام وأحسنه، وأبلغه وأفصحه، وأحكمه وأبينه. وقد سمعه الجن إذ سمعته أن قالوا: "إنا سمعنا قرآنًا عجيبًا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدًا".

وأشار وزير الأوقاف إلى أن المسابقة شهدت إبداعًا وتميزًا في الحفظ والإتقان، وقال: "كلكم فائزون، فإذا كان هذا اليوم يوم الجائزة الصغرى، فإنه ثمة يومًا بإذن الله تعالى للجائزة الكبرى يوم أن يكون القرآن جليسكم وأنيسكم وشفيعكم عند ربكم".

وأعلن وزير الأوقاف عن عدد من القرارات الجديدة التي تخص المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وهي:

رفع جوائز المسابقة القادمة الحادية والثلاثين إلى عشرة ملايين جنيه.

تخصيص مليون جنيه مكافأة للمحكمين من الخارج والداخل في المسابقة الحادية والثلاثين.

إضافة فرع رواية ورش للأسر القرآنية سواء تلك التي سبق لها الفوز أو التي لم يسبق لها الفوز.

إطلاق المسابقة القرآنية الرمضانية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية متدرجة بحفظ ربع القرآن، ونصف القرآن، وثلاثة أرباع القرآن، والقرآن الكريم كاملًا، وتخصيص مليون جنيه جوائز لها.

الموارد الذاتية

وأشار وزير الأوقاف إلى أن هذه الجوائز جميعًا هي بفضل الله عز وجل من الموارد الذاتية للوزارة، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ مصر ورئيسها وجيشها وشرطتها وقراءها وعلماءها وأزهرها الشريف وسائر بلاد المسلمين.

اختتم وزير الأوقاف كلمته بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الكبير للمسابقة وتوجيهه بإقامتها هنا في دار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي.