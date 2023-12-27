كولر يشيد بالجهاز الطبي للأهلي قبل مواجهة مودرن فيوتشر ‏في نهائي السوبر المصري

أشاد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالجهاز الطبي للأهلي ‏برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مودرن ‏فيوتشر في نهائي السوبر المصري التي تقام مساء غد الخميس على استاد محمد بن زايد بمدينة ‏أبوظبي بالإمارات.‏

وقال كولر إن الأهلي يمتلك جهاز طبي ‏على أعلى مستوى وأي نسبة شك في اصابة أي ‏لاعب يكون القرار الفني عدم مشاركته ‏أوالمجازفة به.‏

وأكد المدير الفني للأهلي على التشاور بشكل دائم مع الدكتور أحمد جاب الله، في كافة ‏الحالات الطبية، ويستمع إلى رؤيته وقراره قبل مشاركة أي لاعب.‏

وتأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصر ي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في ‏نصف النهائي، فيما تأهل فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.‏