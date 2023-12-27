خطوات ورابط الاستعلام عن برنت التأمينات بالرقم القومي.. يتوجه العاملين بالقطاعين الخاص والعام، إلى البحث عن خدمات هيئة للتأمينات الاجتماعية، ومنها الحصول على الرقم التأميني وبرنت التأمينات الخاص بكل موظف، نظرا لأهمية البرنت التأميني الذي يحدد مدة سنوات العمل وجهته ووظيفة الشخص، بالإضافة إلى الراتب الذي يتقاضاه.

وتستعرض " بوابة الوفد " في السطور التالية طرق استخراج برنت التأمينات الاجتماعية لأول مرة، وجميع المستندات والأوراق المطلوبة والمعلنة بشكل رسمي عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

خطوات استخراج الرقم التأميني لأول مرة

توجه المواطن إلى أقرب مكتب تأمينات ولا يشترط أن يكون تابع لمحافظته.

تسليم الأوراق المطلوبة وهي عبارة عن أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة ضوئية

سداد رسوم استخراج رقم تأميني وهي رسوم رمزية.

الانتظار حتى يقوم الموظف بتسليمك برنت تأميني خاص بك على الفور.

يمكن الاتصال بالخط الساخن 16217 للاستعلام عن الرقم التأميني.

خطوات استخراج رقم تأميني

تصفح الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط التالي:

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

الضغط على أيقونة للخدمات.

الدخول على خدمات المؤمن عليهم.

اختيار الخدمات التأمينية.

الضغط أيقونة استعلام عن الرقم التأميني.

إدخال رقم بطاقة الرقم القومي.

النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

إرسال الطلب.

الأوراق المطلوبة لعمل برنت تأمينات

تشمل الأوراق المطلوبة لعمل برنت تأمينات على التالي :

أصل بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليها.

صورة شهادة الميلاد مميكنة مع الاطلاع على الأصل.

أماكن استخراج برنت تأميني

يمكن استخراج البرنت التأميني للمواطنين من خلال مكتب التأمينات التابع لكل مواطن في محيط محل الإقامة، حيث يوجد في كل مدينة مكتب تأمينات على الأفراد، وفي حالة عدم التمكن من الوصول إلى مكتب التأمينات الاجتماعية في المدينة التابع لها محل الإقامة أو مواجهة أي مشكلة في الرقم التأمينى، يجب التوجه إلى مكتب التأمينات الرئيسي التابع لمحافظة محل الإقامة، مع العلم أن الفرع الرئيسي لهيئة التأمينات الاجتماعية، يقع في محافظة القاهرة بشارع الألفي بمنطقة وسط البلد.

مدة صلاحية برنت التأمينات

مدة الصلاحية لبرنت التأمينات، يكون صالح في أي وقت قبل دخول شهر يوليو وبدء السنة المالية الجديدة من كل عام ميلادي.