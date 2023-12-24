حالات تتسبب فى قطع المعاش عن المستحقين وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية

حالات تتسبب فى قطع المعاش عن المستحقين.. يبحث العديد من المواطنين عن الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاش، حتي لا يتعرض لأحد هذه الاسباب التي تتسبب في قطعه، ونظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مسألة صرف المعاش لمستحقيه، وتناول القانون العديد من البنود التي تنظم تلك المسألة.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، ونصت المادة 105، على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالى للشهر الذى تتحقق فيه احد مسببات قطعه عن المستفيدين.

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد "الحالات التي تتسبب فى قطع المعاش عن المستحقين وفقًا لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات.

حالات قطع المعاش عن مستحقيه

وفاة المستفيد.

زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى منه في بعض الحالات الآتية:

العجز عن الكسب حتى زوال الحالة.

الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.

الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

ومن الاسباب التي تؤدي إلى قطع المعاش ايضًا توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام القانون في المادة رقم 102 و104.

وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.