ثمن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جهود مركز الحاسب الآلي بالجامعة في تدريبه لعدد من طلاب الجامعة والموظفين، وعقده لندوات توعوية عن الأمن السيبراني.

وأكد على ضرورة الاستمرار في الاهتمام بالدورات التي تفيد منتسبي الجامعة وتتواكب مع متطلبات سوق العمل.

رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز الحاسب الآلي

تجهيز المركز ومعامله بأحدث الأدوات التكنولوجية

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الإدارة بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة عفاف أبو الفتوح، مديرة المركز، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وأشارت مديرة المركز إلى أنه تم تجهيز المركز ومعامله بأحدث الأدوات التكنولوجية، وأن الدورات متاحة لجميع منتسبي الجامعة.