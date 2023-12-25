رئيس جامعة الأزهر يشهد انطلاق الدورة التدريبية لوفد أوزباكستان

التقى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر؛ وفد لجنة الشئون الدينية وإدارة مسلمي أوزباكستان الإسلامية الدولية ومدرسة ميرعوب في بخاري؛ للاطلاع على التجربة المصرية في قضايا الصحة الإنجابية على مدار ثلاثة أيام بمقر المركز بحرم جامعة الأزهر بالدَّراسة.

ورحب الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بالوفد في رحاب المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، ذلك المركز المتميز والذي يعد علامة مضيئة على مستوى العالم.

رئيس الجامعة ينقل تحيات شيخ الأزهر لوفد أوزبكستان

ونقل رئيس الجامعة للحضور تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي زار دولة اوزباكستان وأثني عليها كثيرًا.

وتمنى رئيس الجامعة لوفد أوزباكستان طيب الإقامة في جمهورية مصر العربية، وفي المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، والذي يعد منارة علمية كبيرة من خلال نشاطه العلمي والمجتمعي، إضافة إلى الدورات التدريبية التي يقوم عليها المركز في سبيل التوعية بقضايا الصحة الإنجابية والعناية بصحة المرأة والطفل بجانب نشاطه الدولي الكبير في المواجهة والتصدي لقضايا العنف ضد المرأة.

وثمن رئيس الجامعة البرنامج التدريبي الذي يقوم عليه المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية على مدار ثلاثة أيام تجاه وفد أوزباكستان، الذي يتضمن محاضرات علمية قيمة يقوم عليها الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد الله النجار، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية، إضافة إلى عدة زيارت، تشمل: زيارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وزيارة فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إضافة إلى زيارة مجمع البحوث الإسلامية ولقاء الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

جدير بالذكر أن وفد أوزباكستان تترأسه كادير خانوفا مليكة أكبرو فنا، رئيس لجنة مجلس الشيوخ في مجلس الوزراء في جمهورية أوزباكستان.