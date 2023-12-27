هل تطلق آبل Vision Pro في وقت مبكر من عام 2024

قد تكون هذه بداية رائعة لشركة آبل Apple حتى عام 2024، حيث تكثر التكهنات حول إطلاق Vision Pro. ويصفه محلل Apple الشهير Ming-Chi Kuo بأنه "أهم منتج لشركة Apple لعام 2024".

وفي مذكرة للمستثمرين، قال Kuo إن شحنات Vision Pro في عام 2024 تقدر بنحو 500000 وحدة. وأشار كو إلى أن "Vision Pro قيد الإنتاج الضخم حاليًا وستبدأ الشحنات الجماعية في الأسبوع الأول من يناير 2024". ويتوقع المحلل أيضًا أن يصل Vision Pro إلى "أرفف المتاجر في أواخر يناير أو أوائل فبراير بناءً على جدول الشحن الجماعي الحالي".

تظل شركة آبل Apple، التي اشتهرت بعدم الصمت بشأن إطلاق المنتجات، صامتة في تاريخ الإطلاق الرسمي.

ويعتقد كو أيضًا أنه إذا كانت تعليقات المستخدمين على Vision Pro أفضل من المتوقع، "فسيساعد ذلك في تعزيز إجماع السوق على أن Vision Pro هو المنتج النجم التالي في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وسعر سهم سلسلة التوريد ذات الصلة."

يعد Vision Pro بطمس الخطوط الفاصلة بين العالمين المادي والرقمي. كشفت آبل النقاب عن Vision Pro في يونيو 2023 بميزات متطورة مثل الشاشات عالية الدقة وتتبع العين المتقدم والصوت المكاني لتقديم تجارب غامرة في الألعاب والترفيه والتطبيقات الاحترافية.

يتميز Vision Pro بنظام عرض فائق الدقة يضم 23 مليون بكسل عبر شاشتين، وسيليكون آبل المخصص في تصميم فريد ثنائي الشريحة.

تتيح الحوسبة المكانية إمكانية ظهور أنواع جديدة من الألعاب من خلال عناوين يمكن أن تمتد إلى نطاق واسع من الانغماس وتجلب اللاعبين إلى عوالم جديدة تمامًا. يمكن للمستخدمين أيضًا لعب أكثر من 100 لعبة Apple Arcade على شاشة كبيرة حسب رغبتهم، مع صوت غامر مذهل ودعم وحدات التحكم في الألعاب الشهيرة.

يبدأ سعر Apple Vision Pro من 3499 دولارًا، وسيكون متاحًا في البداية في الولايات المتحدة، مع وصول المزيد من البلدان في وقت لاحق من العام المقبل. لا يزال من غير المعروف ما هي الدول التي ستحصل على Vision Pro ومتى، حيث لم تكشف شركة آبل عن أي تفاصيل حول توفرها خارج الولايات المتحدة.