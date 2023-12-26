لماذا لم تعد Apple تبيع Watch Series 9 وWatch Ultra

لم يعد بإمكانك شراء Apple Watch Series 9 وUltra 2 من متجر Apple عبر الإنترنت بعد الآن – واعتبارًا من 24 ديسمبر، لم تعد متوفرة من منافذ البيع بالتجزئة للشركة. هذا هو السبب.

لماذا تم حظر Apple Watch؟

قامت شركة Apple بسحب نماذج الساعات من موقعها على الإنترنت بعد أن أمرت لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) الشركة بالتوقف عن بيعها في الولايات المتحدة.

أصدر مركز التجارة الدولية حظرًا على Apple Watch بعد وقوفه مع شركة Masimo، وهي شركة تكنولوجيا طبية، التي رفعت دعوى قضائية ضد شركة Apple في عام 2021 بزعم انتهاكها لخمس براءات اختراع تتعلق بمراقبة الأكسجين في الدم باستخدام الضوء. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أيدت لجنة التجارة الدولية حكم القاضي الصادر في وقت سابق من هذا العام بأن ساعة Apple Watch انتهكت براءات اختراع شركة Masimo. يأتي كلا الطرازين المتأثرين مزودين بهذه الميزة، لكن الطرازات الأقدم المزودة بهذه الإمكانية غير مدرجة في حظر المبيعات. بدأت Apple في تقديم مراقبة الأكسجين في الدم باستخدام Watch Series 6.

وقد أيدت لجنة التجارة الدولية الحكم السابق الصادر عن القاضي في وقت سابق من هذا العام بأن شركة آبل انتهكت براءات اختراع شركة ماسيمو. استأنفت شركة Apple القرار وحاولت إقناع اللجنة بإيقاف الحظر مؤقتًا حتى يتم الانتهاء منه. ومع ذلك، رفضت لجنة التجارة الدولية الطلب، مما يعني أن الحظر سيستمر ما لم يتدخل الرئيس نفسه ويستخدم حق النقض ضد الأمر. ويقوم الممثل التجاري الأمريكي بمراجعة قرار لجنة التجارة الدولية أيضًا، وقد يختار رفضه لأسباب تتعلق بالسياسة.

رفعت شركة Masimo دعوى قضائية ضد شركة Apple في عام 2020 بزعم سرقة أسرار تجارية. وزعمت أن شركة Apple استأجرت العديد من موظفي Masimo واستخدمت معرفتهم بمنتجات Masimo لتطوير قدرات مراقبة الأكسجين في الدم في Apple Watch. ولا تزال تلك القضية مستمرة.

ماذا تفعل أبل حيال ذلك؟

أخبرت شركة Apple موقع Engadget سابقًا أنها ستسحب طرازات الساعة من مواقعها الإلكترونية في 21 ديسمبر ومن منافذ البيع بالتجزئة في 24 ديسمبر كإجراء وقائي. دخل حظر الاستيراد حيز التنفيذ في 26 ديسمبر، بعد فترة المراجعة الرئاسية، والتي انتهت أيضًا في 25 ديسمبر دون حق النقض.

وقالت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر: "تعمل فرق شركة Apple بلا كلل لإنشاء منتجات وخدمات تمكن المستخدمين من الحصول على ميزات الصحة والعافية والسلامة الرائدة في الصناعة". "لا توافق شركة Apple بشدة على الأمر وتسعى إلى اتباع مجموعة من الخيارات القانونية والفنية لضمان إتاحة Apple Watch للعملاء." وأضافت الشركة أنها "ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2 إلى العملاء في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن".

وفي عام 2022، رفعت شركة آبل نفسها دعويين قضائيتين لانتهاك براءات الاختراع ضد شركة ماسيمو تتهمها فيها بإطلاق ساعة ذكية تحاكي ميزات ساعاتها. ومع ذلك، إذا لم يقم الرئيس أو الممثل التجاري الأمريكي بإلغاء الحظر، فقد تضطر الشركة إلى انتظار نتائج استئنافها.

يمكن أن تتوصل شركة Apple أيضًا إلى اتفاق مع Masimo، وهو ما يعني على الأرجح أنه سيتم تداول الأموال. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنه منفتح على تسوية مالية، لكنه أخبر بلومبرج أن أبل لم تحاول التفاوض على اتفاق. تفيد بلومبرج أيضًا أن شركة Apple تعمل على تحديث البرنامج الذي تعتقد أنه سيحل نزاع مركز التجارة الدولية.

كيف يمكنني شراء ساعة Apple Watch الآن؟

لا يزال بإمكانك الحصول على الساعات القديمة للعلامة التجارية، أو Apple SE، التي لا تحتوي على جهاز مراقبة الأكسجين في الدم. إذا كنت تتطلع إلى شراء أي من الطرازات المتأثرة في موسم العطلات هذا، فستظل متاحة لدى تجار التجزئة الخارجيين.

مع سريان حظر استيراد Apple Watch الآن، لن يتمكن تجار التجزئة من البيع إلا من خلال مخزونهم الحالي. لذا فإن أفضل رهان لشراء هذه النماذج هو بائع تجزئة حسن السمعة مثل Amazon أو Best Buy أو Target أو Walmart. إذا نفد المخزون، فما عليك سوى الانتظار حتى يتم حل هذه الفوضى - أو اتخاذ ذلك كذريعة لقضاء عطلة في المكسيك أو كندا.