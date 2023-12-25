Apple تواجه مشكلة إصدار جهاز MacBook Air

تواجه شركة Apple قرارًا حاسمًا بشأن الجيل التالي من أجهزة MacBook Air، والذي سيكون له تداعيات على عائلة MacBook بأكملها. إنها مشكلة جميلة.

على عكس إطلاق شرائح Apple Silicon M1 وM2، حيث كان يُنظر إلى جهاز MacBook Air على نطاق واسع على أنه المنتج الرئيسي، شهد إطلاق شرائح M3 إطلاق أجهزة الكمبيوتر المحمولة MacBook Pro التي تركز على المؤسسات. كجزء من عملية الإطلاق، تمت إزالة متغيرات M2 MacBook Pro من البيع، تمامًا كما تمت إزالة أجهزة الكمبيوتر المحمولة M1 MacBook Pro عند وصول M2.

لم يكن هذا هو الحال عندما تم إطلاق M2 MacBook Air. بدلاً من إخراج جهاز MacBook Air بسعر 999 دولارًا M1 من المحفظة. وبدلاً من ذلك، قررت شركة Apple تسعير جهاز M2 MacBook Air بسعر يبدأ من 1199 جنيهًا إسترلينيًا، تاركة التصميم الذي يبلغ من العمر عامين بسعر مهم نفسيًا "أقل من ألف دولار". وبالنظر إلى وفورات الحجم واستخدام المكونات القديمة، كانت هناك بلا شك بعض الفوائد المالية لشركة أبل من خلال هذا الترتيب.

ماذا سيحدث مع الإطلاق القادم لجهاز M3 MacBook Air؟

هناك خياران يطرحان أنفسهما ويستحقان النظر فيه. من غير المرجح أن تطلق شركة Apple جهاز M3 MacBook Air بسعر 999 دولارًا، ولكن لا يبدو من المحتمل أيضًا أن يكون جهاز M1 البالغ من العمر أربع سنوات قادرًا على الاستمرار بوجه مستقيم. يبدو نقل M2 MacBook Air إلى سعر 999 دولارًا وفتحة M3 MacBook Air بسعر 1199 دولارًا هو الأرجح.

ومع ذلك، قامت شركة Apple بالفعل بتخفيض سعر جهاز M2 MacBook Air إلى 1099 دولارًا. هل يمكن ببساطة ترك سعر M2 Air بسعر 1099 دولارًا والسماح لجهاز MacBook Air M3 بالارتفاع إلى 1299 دولارًا للطراز 13 بوصة ودفع الطراز 15 بوصة إلى 1499 دولارًا (ربما الاحتفاظ بـ M2 15 بوصة بسعره الحالي 299 دولارًا) )؟

في هذه المرحلة، أود أن أسلط الضوء على جهاز M3 MacBook Pro ذو المواصفات الغريبة بسعر 1599 دولارًا. إذا تمسكت شركة Apple بحبها لخطوات التسعير بقيمة 200 دولار، فلدينا 1399 دولارًا و1199 دولارًا والسعر الحرج البالغ 999 دولارًا، كلها مناسبة بشكل جيد. هل ستدفع Apple مبلغ 100 دولار إضافي لكل كمبيوتر محمول أو ستعمل جهاز M2 MacBook Air بسعر 999 دولارًا ثم ترفع السعر وفقًا لذلك؟

يتوقع المجتمع إطلاق M3 MacBook Air في حدث Apple في مارس. من المتوقع أن يقوم تيم كوك وفريقه بإطلاق ليس فقط أجهزة الكمبيوتر المحمولة M3 الجديدة ولكن أيضًا العديد من أجهزة iPad الجديدة، وتحديدًا iPad Pro مع نفس مجموعة شرائح M3 Apple Silicon، وشاشة OLED، وجهاز iPad Air جديد بشاشة أكبر مقاس 12.9 بوصة وشاشة OLED. شرائح M2.

بفضل تضمين شاشة OLED - ومن المفترض لخلق مساحة في المحفظة لجهاز iPad Air الأكبر - تتم مناقشة زيادة السعر إلى 1299 دولارًا لجهاز iPad Pro مقاس 11 بوصة و1599 دولارًا للإصدار مقاس 12.9 بوصة.