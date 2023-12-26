عمر كمال يعود للملاعب بعد 10 أيام

أجرى عمر كمال عبد الواحد نجم نادي مودرن فيوتشر الفحوصات الطبية المطلوبة للاطمئنان عليه بعد عودته من أبو ظبي والمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وأوضح الدكتور أحمد عيد رئيس الجهاز الطبي لنادي مودرن فيوتشر أن بعد استكمال الفحوصات وعمل الرنين المغناطيسي جاءت النتائج مطمئنة لحالة اللاعب، وأظهرت وجود إجهاد في عضلات الساق اليمنى مما يستلزم راحة لمدة أقصاها 10 أيام حرصاً على سلامته خلال الفترة القادمة لوجود العديد من التحديات الهامة مع الفريق والمنتخب الوطني.

أبدى البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر سعادته بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر المصري المقام في أبوظبي بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي.

مدرب فيوتشر: ليس من السهل الفوز على فريق مثل بيراميدز

في سياق متصل، قال ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي: لعبنا خلال فترة قصيرة مباريات كثيرة، كلا الفريقين أتيحت له فرص، ولكن في النهاية حسمنا المواجهة.

وأردف: ليس من السهل الفوز على فريق مثل بيراميدز، فريق جيد ويمتلك مدرب جيد للغاية.

وتابع: تدربنا كثيرًا على ركلات الترجيح وحاولنا طوال المباراة للفوز ولم نكن نرغب أن تصل المباراة لركلات الترجيح، أتيحت لنا العديد من الفرص وعن إصابة عمر كمال أكد أن الأيام الثلاثة المقبلة سيتضح بها كل شيء.

وأتم: هناك ٣ لاعبين من فريق بيراميدز انضموا من مودرن فيوتشر.