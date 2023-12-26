هيثم عرابي: الإشاعات بشأن عمر كمال " غريبة " وإصابته لا تمنعه من أمم إفريقيا

كشف هيثم عرابي المدير الرياضي لفريق مودرن فيوتشر عن موقف عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق ، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة قبل مباريات السوبر وموقفه من المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

إقرأ أيضًا..

وقال هيثم عرابي خلال فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع مجدى عبد الغني أن النهائيات لها أجواء مختلفة، ولها حسابات وترتيبات مختلفة".

وأضاف :" الأهلى متمرس فى النهائيات وفريق كبير ونتمنى الفوز أمام الأهلى لكتابة التاريخ أمام القلعة الحمراء،وأغلقنا ملف بيراميدز للتركيز فى مباراة الأهلى المقبلة".



وأكمل:" سنلعب أمام الأهلى من أجل الفوز وهدفنا عدم التواجد كضيوف شرف وغرفة الملابس لدينا يعلم فيها اللاعبين كل هذه الأمور، ونحفزهم بشكل دائم ومستمر".

وواصل عن حالة عمر كمال عبد الواحد :" عنده مزق فى العضلة الأمامية من الدرجة الثانية وسيقوم بعمل إشاعة خلال الساعات القادمة للإطمئنان على إصابته".