الإثنين 25 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ريكاردو فورموسينيو: تدربنا على ركلات الترجيح.. وهذا موقف عمر كمال

ريكاردو فورموسينيو
ريكاردو فورموسينيو

أبدى البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر سعادته بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر المصري المقام في ابو ظبي بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي.

إقرأ أيضًا..

txt

فورموسينيو يمنح لاعبي فيوتشر راحة لمدة 4 أيام استعدادًا لطلائع الجيش

txt

فورموسينيو: المخاطرة منحتنا بطاقة التاهل في الكونفدرالية

وقال ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي: لعبنا خلال فترة قصيرة مباريات كثيرة، كلا الفريقين اتيحت له فرص، ولكن في النهاية حسمنا المواجهة.

واردف: ليس من السهل الفوز على فريق مثل بيراميدز، فريق جيد ويمتلك مدرب جيد للغاية.

وتابع: تدربنا كثيرا على ركلات الترجيح وحاولنا طوال المباراة للفوز ولم نكن نرغب ان تصل المباراة لركلات الترجيح، اتيحت لنا العديد من الفرص.

وعن اصابة عمر كمال اكد " ان الأيام الثلاثة المقبلة سيتضح بها كل شيء ".

وأتم: هناك ٣ لاعبين من فريق بيراميدز انضموا من مودرن فيوتشر.
 

مواد متعلقة

غرائب وطرائف.. مورينيو يفاجئ مدرب فيوتشر بمكالمة هاتفية على الهواء

فيوتشر يقصي بيراميدز من السوبر المصري بركلات الترجيح

السوبر المصري.. فيوتشر يُجري تغييرين اضطرارين أول 25 دقيقة أمام بيراميدز

السوبر المصري.. تشكيل مودرن فيوتشر أمام بيراميدز في نصف النهائي

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة فيوتشر في كأس السوبر المصري بالإمارات

بيراميدز يصل ملعب محمد بن زايد استعدادا لمواجهة فيوتشر بكأس السوبر

بيراميدز يتوجه إلى ملعب محمد بن زايد استعدادا لمواجهة فيوتشر بكأس السوبر

لاعب فيوتشر: مباراة بيراميدز صعبة ونعرف فريقهم جيدا
الجريدة الورقية