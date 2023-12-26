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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هيثم عرابي: لم يتم حسم موقف عمر كمال من الرحيل وهدفنا التتويج بالسوبر أمام ثالث العالم

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد

أكد هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، أن الفوز ضد بيراميدز، جاء بعد ضغط وتوتر كبير للغاية في ظل كثرة ركلات الترجيح، ولكن الفريق استحق الفوز.

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هيثم عرابي يعلق على أنباء اقتراب عمر كمال عبدالواحد من الأهلي

وتابع عرابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "هدفنا منذ البداية هو الفوز باللقب، ومواجهة الأهلي صعبة للغاية، خاصةً انك تواجه بطل إفريقيا وثالث العالم".

وأضاف هيثم عرابي: "نحترم الأهلي بطل تأكيد، ولكن الحديث مع اللاعبين هو أن الفرصة أمامهم لتحقيق بطولة هامة والعودة باللقب إلى القاهرة وهو هدفنا".

وقال الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر: "النجاح داخل أي فريق، هو الاستقرار المادي ووليد دعبس رئيس النادي لا يتأخر في أي شئ، والتعامل النفسي أساس أيضًا للنجاح ونتعامل مع اللاعبين بأنهم في فرقة كبيرة".

واستطرد: "نعاني من حالة إجهاد ولكن لا نعلق الشماعات، وما يميز الفريق أن من يخرج يجد من يعوضه، وإصابة عمر كمال عبدالواحد هي مزق في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية، رغم أن اللاعب تدرب بشكل جيد، ولكنه اشتكى من ألم شديد في الواحدة صباحًا، وحزن بسبب عدم خوضه المباراة، وسوف يعود إلى القاهرة صباح الغد وسوف يخضع لأشعة لتحديد مدة غيابه".

واختتم هيثم عرابي: "لم يتم حسم الموقف النهائي بشأن رحيل اللاعب وموقفه لا يزال مع وليد دعبس رئيس النادي، ولا نعلم المستقبل".

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