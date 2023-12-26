إصابة سائق في حادث سير بطور سيناء

أصيب سائق بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بمدينة طور سيناء.

تلقى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الطور في اتجاه ابو رديس.

وأسفر الحادث عن إصابة السيد محمد سليمان - 54 سنة - بكسر مضاعف بالذراع الأيسر وجرح بالذراع الأيسر، واشتباه كسر بالفقرات العنقية.

وتم نقل "السائق" إلي المستشفى الميداني بمدينة طور سيناء لإسعافه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت إدارة المرور رفع آثار الحادث من الطريق الرئيسي.

