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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

التضامن تتعاقد مع شركة رحلات ومنافع الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية لخدمات المشاعر

بوابة الوفد الإلكترونية

أنهت وزارة التضامن الاجتماعي التعاقدات الخاصة بموسم حج 1445هـ / 2024م، وذلك بتوقيع عقد خدمات المشاعر المقدسة مع شركة رحلات ومنافع التابعة للشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية.
 

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جاء ذلك خلال زيارة وفد المؤسسة القومية لتيسير الحج بوزارة التضامن الاجتماعي للأراضي السعودية لإنهاء التعاقدات، حيث وقع عن الوزارة  أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج وعن الجانب السعودي و أحمد تمارة الرئيس التنفيذي للشركة، وقد شهد توقيع العقد أعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والسيد محمد حسن معاجيني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية وأعضاء مجلس الإدارة.

وجاء التعاقد استمراراً للتعاون بين المؤسسة القومية لتيسير الحج وبين شركة مطوفي حجاج الدول العربية، وذلك لتوفير الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية بالمشاعر المقدسة سواء حجاج المستوى الاقتصادي أو الخمسة نجوم، وذلك وفقا للباقات المعلنة عبر المسار الإلكتروني للحج بكل فئة.

وتم خلال مراسم التوقيع مناقشة كافة الخدمات المطلوب توفيرها للحجاج والعمل على تلافي أي ملاحظات قد تم رصدها في العام السابق والتركيز على تعظيم الإيجابيات.
 

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