وزيرة التضامن تستعرض جهود الدولة الإنسانية والهلال الأحمر المصري لقطاع غزة

في حضور وزير التجارة الخارجية الهولندي

استقبلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السيد جيوفرى فان لوين وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك وجهود الدولة المصرية إزاء الأزمة الفلسطينية، وذلك بحضور الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والمستشار محمد القماري المستشار القانوني للوزارة.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين والحرص الكامل على التعاون المشترك، مستعرضة جهود الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري ومؤسسات المجتمع المدنى إزاء ما يشهده قطاع غزة من عدوان، وانهيار لمقومات الحياة الإنسانية، وتردي الأوضاع الإنسانية فى غزة، موضحة الجهود المبذولة من قبل الهلال الأحمر المصري فى سرعة تقديم الخدمات الإغاثية والمساعدات الإنسانية، حيث أسفرت الجهود المبذولة عن إرسال 4 آلاف شحنة بوزن 68 ألف طن من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، كما سهلت دخول مساعدات الأشقاء العرب بإجمالي 9507 طن، مؤكدة حاجة الشعب الفلسطيني لمزيد من المساعدات.



وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم برعاية ودعم الفلسطينيين بمحافظة العريش بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء، وقيام الهلال الأحمر المصري برعاية العابرين من معبر رفح وتقديم الخدمات الإغاثية لهم، والدعم النفسي لهم والخدمات الإغاثية المختلفة، كما ساهم الهلال الأحمر المصري في إيصال المعونات القادمة من التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي ومنظمات الأمم المتحدة وعدد من دول العالم ومنظمات الأمم المتحدة، كما يتم استقبال الجرحى والأطفال الرضع بالمستشفيات على مستوى 8 محافظات.



وتطرق اللقاء إلى أولويات المساعدات الإنسانية التى يحتاجها القطاع من المساعدات الغذائية والطبية وآليات الدعم اللوجستى لتسهيل نقل المعونات، كما تم تناول الخدمات وآليات الرعاية المقدمة لضيوف مصر.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي استقبال مصر لعدد 9 ملايين ضيف على أرضها تقدم لهم كافة آليات الرعاية، مشيرة إلى الدور الذى تقوم به الوزارة فى إطار الإغاثة، حيث تعمل من خلال 28 مركزاً للإغاثة، إضافة إلى غرفة العمليات تحت مظلة دولة رئيس مجلس الوزراء، مثمنة جهود الهلال الأحمر المصري فى مجال الإغاثة المحلية والدولية.



ومن جانبه أعرب وزير التجارة الخارجية والتعاون الانمائى الهولندى عن سعادته باللقاء، مؤكدا على الدور المحورى للدولة المصرية فى القضية وتطلعه لمزيد من التعاون المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي في عدد من مشروعات التعاون.