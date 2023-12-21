كيف تستعد التضامن والشباب والرياضة لتنظيم النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف"

استقبلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، حيث شهد اللقاء مناقشة الاستعدادات الخاصة بتنظيم النسخة الخامسة لاحتفالية " قادرون باختلاف"، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.



التضامن تسعى لإحداث طفرة كبيرة في قطاع الأيتام

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بوزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له، مؤكدة أن الوزارتين تجمعهما العديد من الأنشطة والمجالات المختلفة، كالخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لإحداث طفرة كبيرة في قطاع الأيتام، وأن يتم اشتمالهم في قطاع الرياضة.



القباج: احتفالية " قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة ستكون مختلفة

وأكدت القباج أن احتفالية " قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة ستكون مختلفة، وذلك لأن الحدث سينظم على مستوى الدول العربية، ومشاركة الأبناء ذوي الإعاقة من الدول العربية الشقيقة، كما سيتم استعراض خدمات الوزارات المتعددة في الحكومة المصرية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما ستشهد الاحتفالية استعراض النماذج الملهمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين استطاعوا تحويل الإعاقة إلى طاقة ولم تمنعهم عن الإبداع وتحقيق أهدافهم.



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم دراسة العديد من الأفكار التي ستعرض خلال الاحتفالية، وكذلك استعراض المميزات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تشجيع من لم يستخرج البطاقة على الإسراع باستخراجها، خاصة في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه الدولة والقيادة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على أن هناك اجتماعات مستمرة ستعقد خلال الأيام المقبلة بين وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة كي يخرج هذا الحدث بالصورة التي تليق بأبناء مصر من ذوي الإعاقة.

وزير الشباب والرياضة:احتفالية "قادرون باختلاف" تحظى باهتمام كبير من قبل الوزارة





ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن احتفالية "قادرون باختلاف" تحظى باهتمام كبير من قبل الوزارة منذ أن أطلقت النسخة الأولي منها وصولاً للنسخة الخامسة ويشارك بها المتميزون والمبدعون من أبناء مصر من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وبحضور أولياء أمورهم في احتفالية تسلط الضوء على إبداعاتهم المختلفة، وتشهد حزمة من قرارات القيادة السياسية التى تعكس مدى الحرص والدعم والمساندة لتلك الفئة.

ولفت الوزير أنه يتم التجهيز والاستعداد للنسخة المقبلة من قادرون باختلاف منذ عدة أشهر ووضع اللمسات والتصورات الخاصة بفقرات الحفل المتنوعة بالتنسيق مع الجهات الشريكة في التنظيم ومنها وزارة التضامن الاجتماعي انطلاقاً من التعاون المثمر معها وتنفيذ برامج مشتركة للنشء والشباب من ذوى الهمم والقدرات الخاصة.



وأضاف الدكتور أشرف صبحى: "نحرص على متابعة تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى يعلنها في كل نسخة من نسخ قادرون باختلاف، وتنفيذها على أرض الواقع مع مختلف الجهات خدمةً لذوى الهمم والقدرات الخاصة"، مبيناً أن الاحتفالية تشهد إقبالاً ومتابعة كبيرة من مختلف المواطنين.