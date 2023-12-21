عاجل
وزير النقل: مصر لا تبيع موانئ ونتعاقد على التشغيل فقط (فيديو)
الخميس 21 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هيثم عرابي يعلق على أنباء إقتراب عمر كمال عبد الواحد من الاهلي

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

كشف هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر حقيقة ما تردد حول اقتراب عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم من الانتقال إلى الأهلي.

txt

تشكيل مودرن فيوتشر المتوقع أمام اتحاد العاصمة الجزائري في الكونفدرالية

قال هيثم عرابي في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "مودرن فيوتشر لعب أمام اتحاد العاصمة بدون خط دفاعه بالكامل بسبب الإصابات، ونبحث عن الذهاب بعيدا في الكونفدرالية وليس تخطي عقبة المجموعات فقط، نصل النهائي وكل شئ ممكن."

وعن الاستعداد لكأس السوبر قال: "نثق في إمكانيات فريقنا، ولدينا فرصة حقيقة أمام مصر بالكامل لإثبات أن فيوتشر فريق كبير"

وتطرق للحديث عن مستقبل عمر كمال عبد الواحد قائلا:"هذا الملف مع رئيس النادي، ولكن ملف عمر ليس سرا حربيا إذا حدث أي جديد فيه سوف نخرج ونعلن ولكن هذا الملف على وجه التحديد مع رئيس النادي لن أتحدث فيه"

الجريدة الورقية