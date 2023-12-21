هيثم عرابي يعلق على أنباء إقتراب عمر كمال عبد الواحد من الاهلي

كشف هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر حقيقة ما تردد حول اقتراب عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم من الانتقال إلى الأهلي.

قال هيثم عرابي في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "مودرن فيوتشر لعب أمام اتحاد العاصمة بدون خط دفاعه بالكامل بسبب الإصابات، ونبحث عن الذهاب بعيدا في الكونفدرالية وليس تخطي عقبة المجموعات فقط، نصل النهائي وكل شئ ممكن."

وعن الاستعداد لكأس السوبر قال: "نثق في إمكانيات فريقنا، ولدينا فرصة حقيقة أمام مصر بالكامل لإثبات أن فيوتشر فريق كبير"

وتطرق للحديث عن مستقبل عمر كمال عبد الواحد قائلا:"هذا الملف مع رئيس النادي، ولكن ملف عمر ليس سرا حربيا إذا حدث أي جديد فيه سوف نخرج ونعلن ولكن هذا الملف على وجه التحديد مع رئيس النادي لن أتحدث فيه"