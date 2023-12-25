الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عزة مصطفى تناشد الحكومة بتجنب قطع الكهرباء خلال احتفالات أعياد الميلاد.. فيديو

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى

هنأت الإعلامية عزة مصطفى، الشعب المصري والأخوة الأقباط بحلول العام الميلادي الجديدة 2024، قائلة: “كل سنة والمصريين طيبين، كل سنة والمسيحيين طيبين، كل سنة وإحنا في كتف بعض”.

وطالبت خلال تقديمها برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، الحكومة بعدم قطع الكهرباء خلال احتفالات أعياد الميلاد، بالإضافة إلى بدء امتحانات نصف العام الدراسي.

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وتابعت: أتمنى من الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء، أنه الكهرباء تفضل شغالة إحنا في فترة أعياد واحتفالات وكمان امتحانات بلاش نقطع الكهرباء الفترة دي. 

مناشدة لمحافظ بورسعيد بعلاج مواطن 

وفي سياق متصل، استعرضت الإعلامية عزة مصطفى، حالة إنسانية لمواطن يدعي أحمد إبراهيم، يبلغ من العمر 45 عاما، من محافظة بورسعيد، ويعاني من مرض الفشل الكلوي المزمن، ولديه 3 أطفال وزوجة.

وأضافت، أن المواطن أحمد إبراهيم لا يوجد دخل ثابت له، كما أن معاشه الشهري لا يكفي لعلاجه أو مصاريف أسرته، مناشدة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بضرورة علاج المواطن أحمد إبراهيم، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة له وهو وأسرته، مضيفة: «الدنيا غالية والأسعار عالية، أتمنى من المحافظ يتكفل بعلاج الأسرة كلها مش أحمد بس».

ومن جانبه قال أحمد إبراهيم لكاميرا برنامج صالة التحرير، إنه يعاني من الفشل الكلوي المزمن منذ 5 سنوات، وتم فصله من عمله بعد مرضه، كما أنه طرق أبواب الشركات دون جدوى، موضحًا المعاش لا يكفي لعلاجه فقط.

ومن جانبها، قالت زوجة المريض، أن زوجها يغسل كلى بصورة مستمرة، بالإضافة إلى إصابته بالضغط، مشيرة إلى أن الأدوية سعرها مرتفعة، معقبة: “الدكاترة يشوفوا التحاليل بتاعت زوجي وقالوا دا لسه عايش”.

 

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